Quevedo desata la polémica con los primeros conciertos de ‘El Baifo Tour’ y responde a las críticas: “Suerte tienen de que salga de Las Palmas”

El esperado regreso de Quevedo a los escenarios de la Península ha llegado acompañado de una polémica en las redes sociales. El cantante canario ha desvelado las primeras fechas de su próxima gira, bautizada significativamente como ‘El Baifo Tour‘, confirmando de momento cuatro únicas citas para el año 2027: el 9 y 10 de abril en el Movistar Arena de Madrid, y el 1 y 2 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
La decisión de limitar su recorrido peninsular a las dos grandes capitales, siguiendo una estrategia similar a la de las grandes estrellas internacionales, ha generado una profunda decepción entre los seguidores de otras provincias, quienes no han tardado en criticar la escasez de paradas.
Ante el aluvión de reproches y quejas por tener que asumir costes extra de transporte y alojamiento, el intérprete de ‘La playa del inglés’ reaccionó a través de su cuenta oficial en la red social X con un mensaje cargado de ironía: “Jajajajaja, suerte tienen que salgo de Las Palmas”.
Frente al revuelo ocasionado, el artista grancanario decidió matizar sus palabras poco después, pidiendo calma a sus seguidores y asegurando que todo se trataba de una broma.
Quevedo afirmó que su intención también es reencontrarse con todo su público y adelantó que esta nueva etapa de ‘El Baifo Tour’ va a ser muy extensa, prometiendo que habrá muchas más ocasiones y localizaciones para verse en el futuro.
No obstante, y haciendo gala de su habitual personalidad irreverente, el cantante cerró su aclaración repitiendo con humor la misma frase que había originado el debate.
La revelación de estas primeras fechas se ha producido, además, de una forma muy original.
El pasado 10 de junio, el cantante lanzó en su entorno web un curioso videojuego interactivo titulado ‘El Baifo está en casa’, donde los usuarios debían guiar a una cría de cabra (el animal que simboliza conceptualmente su nuevo trabajo discográfico) para esquivar obstáculos.
Gracias al esfuerzo colectivo de los jugadores, que sumaron puntos hasta alcanzar el 100% del marcador global, se consiguieron desbloquear estas primeras confirmaciones de una gira que promete seguir dando mucho de qué hablar a ambos lados del Atlántico.