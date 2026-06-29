Sanidad ordena la retirada urgente de este conocido colirio para los ojos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada inmediata de un lote del colirio Oculotect 50 mg/ml, un fármaco utilizado habitualmente para tratar la sequedad ocular. La medida se ha tomado tras detectar posibles deficiencias en el proceso de fabricación del producto.
El lote afectado es el 3V27, con fecha de caducidad del 30 de septiembre de 2026, comercializado en frascos de 10 mililitros. Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, las deficiencias detectadas en la elaboración han obligado a activar los protocolos de seguridad farmacéutica en todo el país.
El colirio Oculotect es una solución oftálmica diseñada para humectar y lubricar los ojos. Está indicado para aliviar los síntomas de la sequedad ocular. El laboratorio titular de la comercialización de este medicamento es Alcon Healthcare SA, mientras que la empresa encargada de su fabricación es Excelvision.
Qué nivel de alerta tiene el lote afectado
La Aemps ha clasificado el defecto de este lote de Oculotect en la clase 3. El sistema de control farmacéutico en España divide las alertas de calidad en tres niveles, donde la clase 1 representa el riesgo más elevado y la clase 3 corresponde al de menor impacto. Por tanto, las autoridades sanitarias confirman que el fallo detectado no supone un riesgo vital para los pacientes que hayan utilizado el producto.
Qué medidas se han tomado con este medicamento
Sanidad ya ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de este lote concreto y su devolución obligatoria al laboratorio. Asimismo, el organismo estatal ha instado a las comunidades autónomas, incluida Canarias, a realizar un seguimiento estricto para garantizar que el producto deje de estar disponible en las oficinas de farmacia. Los pacientes que tengan este frasco en casa deben acudir a su farmacia para gestionar su sustitución.