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Retiran del mercado un complemento alimenticio por alto riesgo para la salud

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del complemento alimenticio ERKEXIN por la presencia de sildenafilo y tadalafilo no declarados en el etiquetado.

La inclusión de las sustancias activas como sildenafilo y tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.

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Los datos del producto afectado son:

  • Nombre del producto: Erkexin.
  • Aspecto del producto: bote cilíndrico con sobres monodosis.
  • Número de lote: 20.01/MS0025.
  • Fecha de caducidad: 01/02/2027.
  • Peso de unidad: 20 g/sobre.
  • Temperatura: ambiente.

Se adjuntan imágenes disponibles.

Imagen 1 del producto Erkexin
Imagen 2 del producto Erkexin
Imagen 3 del producto Erkexin
Imagen 4 del producto Erkexin
Imagen 5 del producto Erkexin

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.

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