Retiran del mercado un complemento alimenticio por alto riesgo para la salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del complemento alimenticio ERKEXIN por la presencia de sildenafilo y tadalafilo no declarados en el etiquetado.
La inclusión de las sustancias activas como sildenafilo y tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.
Los datos del producto afectado son:
- Nombre del producto: Erkexin.
- Aspecto del producto: bote cilíndrico con sobres monodosis.
- Número de lote: 20.01/MS0025.
- Fecha de caducidad: 01/02/2027.
- Peso de unidad: 20 g/sobre.
- Temperatura: ambiente.
Se adjuntan imágenes disponibles.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.