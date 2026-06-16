Tenerife se prepara para una de las mayores demostraciones de ritmo caribeño de su historia reciente. Este sábado, 20 de junio, la vibrante escena de la salsa en La Laguna dará un salto internacional sin precedentes. La emblemática Plaza del Cristo se transformará en un gigantesco plató de televisión al aire libre para acoger la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma. Este formato musical, nacido en el corazón de Puerto Rico, se ha consolidado como la plataforma digital de referencia absoluta para los amantes de la música tropical en todo el planeta, acumulando millones de reproducciones y una legión de más de 840.000 suscriptores en su canal de YouTube.
El evento, completamente gratuito y de acceso libre, se pone en marcha a partir de las 20:00 horas dentro de la programación de la X Edición del Festival Latino de La Laguna. La organización corre a cargo del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento de La Laguna, en una estrecha alianza estratégica con la productora local Orilla Cultural.
El histórico debut de las Sesiones Desde La Loma en Tenerife
El desembarco de esta franquicia musical en Canarias supone un hito para la industria del entretenimiento en el archipiélago. Es la primera vez que el proyecto comandado por el reconocido cantante y compositor puertorriqueño Norberto Vélez, junto al productor Gabriel Ramos, cruza el Océano Atlántico para realizar una de sus prestigiosas grabaciones oficiales en vivo.
El despliegue técnico y humano para este concierto de salsa en La Laguna busca la proyección exterior de la marca de la ciudad de los Adelantados. El show de este sábado quedará registrado bajo el título oficial de ‘Pa’ La Laguna’. El metraje se difundirá posteriormente de forma global a través de las plataformas digitales, exponiendo las bondades culturales de la isla ante una audiencia millonaria en los cinco continentes y consolidando el municipio tinerfeño como un referente cultural ineludible del género.
Para asegurar el éxito de la noche, Norberto Vélez no viajará solo. Sobre las tablas de la Plaza del Cristo estará respaldado por El Escuadrón de La Loma, la agrupación musical puertorriqueña nativa que define el sonido potente, orgánico y característico del formato original. Ellos serán el motor rítmico que guíe el espectáculo y el soporte instrumental para un desfile de estrellas invitadas que promete emociones fuertes.
Un cartel internacional para una noche de salsa en La Laguna inolvidable
El cartel de artistas diseñado para esta velada combina veteranía, virtuosismo y el calor del talento local. Entre los nombres internacionales más destacados figura el maestro cubano Alain Pérez, quien se desplazará a Tenerife junto a toda su orquesta directamente desde Cuba. El polifacético músico aportará su inconfundible estilo que fusiona el son tradicional, el jazz afrocubano y la timba más contemporánea.
La representación del continente americano se completará con las potentes voces de Ronald Borjas y Jeremy Bosch, dos de las figuras con mayor proyección en la salsa de vanguardia en Estados Unidos y Latinoamérica. Junto a ellos, el talento isleño tendrá un protagonismo crucial para conectar con el público local. Artistas de la talla de Jota Ruiz, Anaé, Carlos García y Sergio Tejera elevarán la propuesta sonora.
Precisamente, el tinerfeño Sergio Tejera se presentará al frente de su propia orquesta para desgranar un selecto repertorio enfocado en la salsa romántica. Su intervención incluirá un emotivo segmento de homenaje destinado a repasar los grandes éxitos del recordado Frankie Ruiz y del legendario Willie Colón, piezas fundamentales para entender la evolución de esta música en Canarias.
Cultura, baile y el impacto de la música latina en Canarias
La velada del sábado 20 de junio en la Plaza del Cristo no se limitará exclusivamente a la música en directo. La experiencia festivalera arrancará con las sesiones de dos de los pinchadiscos más respetados de la escena nocturna y los colectivos salseros de las islas: los DJs canarios José Brito y Julián Hernández, encargados de aclimatar el recinto antes de los directos.
Asimismo, la expresión corporal y coreográfica jugará un papel destacado gracias a la participación activa de diversas academias de baile de La Laguna y del resto de Tenerife. Decenas de bailarines locales se subirán al escenario y dinamizarán la pista para convertir la velada en una fiesta interactiva donde el público no sea un mero espectador.
Cabe recordar que ‘Sesiones Desde La Loma’ ha sido un elemento dinamizador crucial para la revitalización de los ritmos caribeños en el siglo XXI. Su fórmula de éxito radica en respetar las raíces de la salsa e incorporar de forma natural géneros hermanos como el bolero, el merengue y la música tradicional latinoamericana. Con esta propuesta plural, Tenerife reafirma su condición de puente cultural eterno entre Europa y América a través del idioma universal del tambor y la clave.