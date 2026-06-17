La costa de Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir una de sus jornadas más multitudinarias del arranque del verano. La tradicional celebración de San Juan en Valleseco estrena un formato sumamente ambicioso que pretende consolidar la remozada zona de baño de los Charcos como el punto de encuentro de referencia para miles de familias chicharreras y visitantes de toda la isla. La propuesta municipal combina de forma estratégica el ocio familiar diurno con un potente despliegue musical nocturno a pie de playa.
La agenda de actos lúdicos comenzará a rodar a partir de las 16:00 horas, momento en el que el litoral capitalino se transformará en un parque de diversiones flotante. La organización ha confirmado la instalación de un circuito de hinchables acuáticos de gran formato, pensados expresamente para refrescar y entretener tanto a niños como a adultos durante las horas de más calor de la tarde.
Todo listo para el gran San Juan en Valleseco
La principal novedad de esta edición radica en el aprovechamiento de los nuevos espacios públicos para potenciar una gran fiesta playera en un entorno seguro, accesible y completamente integrado tras las obras del frente marítimo de la autovía de Anaga. Los accesos peatonales, las solanas y las plataformas escalonadas de los Charcos se habilitarán especialmente para albergar las distintas áreas de esparcimiento y los servicios previstos para la jornada.
El bloque fuerte de la jornada festiva vendrá de la mano de su programación musical. A diferencia de otros puntos de la geografía insular que apuestan por formatos puramente electrónicos o los tradicionales encendidos de hogueras aisladas, la cita de San Juan en Valleseco recupera la esencia de las grandes verbenas populares canarias con un maratón de ritmo tropical que se prolongará durante horas junto al Atlántico.
Cuatro grandes orquestas en directo junto al mar de Tenerife
El cartel de conciertos reúne a algunas de las formaciones más queridas y con mayor poder de convocatoria del público canario. El escenario principal, ubicado en las inmediaciones de la zona de baño, vibrará con la música en vivo de Iván Cacú y su orquesta, formación que comparte protagonismo con el inconfundible sonido y la energía de La Maquinaria. El cartel se completa con las actuaciones estelares de la Orquesta Canari y la emblemática La Sabrosa, asegurando un repertorio repleto de salsa, merengue y ritmos latinos para bailar hasta bien entrada la madrugada.
Debido a la alta afluencia de público que se prevé en los accesos al barrio marinero, los servicios de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzarán las líneas de transporte público que conectan el Intercambiador de la capital con San Andrés y el frente de Valleseco (Línea 910 de Titsa). El objetivo prioritario es evitar el uso masivo del vehículo privado, mitigar los problemas de estacionamiento en la zona de Anaga y facilitar un desalojo escalonado y seguro una vez concluyan las actuaciones musicales. Una cita indispensable para disfrutar en comunidad de una de las celebraciones más tradicionales del año en un entorno costero privilegiado.