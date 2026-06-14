Santa Cruz recoge 7.000 toneladas de residuos orgánicos en seis años

La capital tinerfeña cuenta en la actualidad con un total de 448 contenedores marrones, destinados a la recogida de residuos orgánicos, y distribuidos en los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara, donde desde su implantación, iniciada en el año 2020, se ha recogido un total de 7.078.574 kilos de basura, entre domiciliaria y grandes generadores.
Este servicio, que se inició en agosto de hace seis años, y que prosigue con su implantación hacia otros distritos, tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad y a la mejora continua en la gestión de desechos urbanos, ya que el residuo depositado en los contenedores marrones -con capacidad de 800 litros cada uno- alcanza un índice de pureza del 98% de media.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos y la empresa concesionaria Valoriza, ha repartido hasta la fecha casi 5.300 llaves entre los residentes de ambas zonas, con el fin de que puedan hacer uso de este sistema de recogida de residuos, en el que se deposita principalmente restos de carne, pescado, marisco, cáscaras de huevos, frutos secos, posos de café y té, huesos de fruta y pequeños restos vegetales. Separarlos correctamente es clave para convertirlos en compost, un abono natural que mejora los jardines y las explotaciones agrícolas.
Los residuos depositados en dichos contenedores se trasladan, posteriormente, a plantas especializadas donde se transforman en un recurso sostenible, que reduce el uso de fertilizantes químicos y favorece una agricultura más respetuosa con el medioambiente. Un sencillo gesto cotidiano que también tiene un impacto ambiental positivo, ya que permite reducir la cantidad de residuos que acaba en vertederos sin la posibilidad de reciclarse y disminuir notablemente la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, contribuyendo así a frenar el cambio climático.
La implantación del servicio de recogida del residuo orgánico domiciliario se realizará de manera gradual y progresiva en los cinco distritos del municipio, atendiendo a la densidad de población y al volumen de residuo orgánico que se genera en cada una de estas zonas. El cronograma del Ayuntamiento fija entre noviembre de este año y el próximo su implantación en Anaga, Ofra-Costa Sur y Suroeste.
Asimismo, la intención es sustituir los actuales contenedores marrones, que necesitan llave para su apertura, por otros nuevos que permitan su uso mediante tarjeta o desde una aplicación móvil (app), para que quede reflejado el uso de kilogramos depositados por cada ciudadano que se traducirá en descuentos aplicados en la tasa municipal de residuos urbanos.
Kit de orgánica
Para facilitar la participación vecinal, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un kit de orgánica, que incluye una llave para abrir los contenedores marrones, además de un cubo, de 7 litros de capacidad, y un paquete de bolsas compostables, adecuadas para recoger la fracción de residuos. El pack puede solicitarse de manera gratuita en la Oficina de Atención Ciudadana, en la plaza Curtidos Hermanos Dorta.