El descarado ‘simpa’ por el que un restaurante en Tenerife alerta a otros negocios: “Atentos para que no les pase”

La picaresca y la falta de escrúpulos han vuelto a golpear al sector de la hostelería, esta vez en un restaurante en Tenerife. La Vespa, situado en la calle Tabaiba del municipio de La Matanza de Acentejo, ha alzado la voz en las redes sociales para denunciar públicamente un indignante ‘simpa’ sufrido el pasado jueves por la tarde. El relato del afectado, cargado de impotencia pero también de una enorme humanidad, fue compartido en TikTok.
Ocurrió pasadas las 16.00 horas, un momento crítico en el que la cocina del establecimiento ya se disponía a cerrar. A pesar de la hora, el personal del restaurante decidió no denegar el servicio. “Nosotros nunca le decimos que no a la gente, y menos cuando vienes con dos niños”, explica el portavoz del local en el vídeo. Lo que parecía un almuerzo familiar idílico terminó convirtiéndose en un engaño perfectamente orquestado.
“Tiraron la casa por la ventana”
Según detalla el afectado, la pareja, acompañada por dos menores de edad, no escatimó en gastos: “Se pidieron varios entrantes, principales, tres postres… Vamos, que tiraron la casa por la ventana”. El problema llegó a la hora de pasar por caja. En el momento de abonar la cuenta, la tarjeta bancaria de los clientes fue denegada en repetidas ocasiones.
Fue entonces cuando se activó la estrategia de engaño, ejecutada con una “forma muy natural” y amabilidad simulada. El hombre aseguró al personal que era un “cliente asiduo” —a pesar de que nunca antes lo habían visto en el local— y prometió regresar esa misma tarde con el dinero en efectivo: “A las siete y media estoy aquí y yo te traigo el dinero, porque además dejé el móvil en el coche”.
Sin embargo, la realidad era otra muy distinta. La promesa de regresar era falsa y la coartada del vehículo se desmontó por completo poco después. “¿Sabes lo que ocurrió? Que no vinieron, que no han aparecido y además nuestras compañeras lo vieron en la parada de guaguas. Por lo cual, ni coche ni dinero. No querían pagar, querían comer totalmente gratis”, lamenta con indignación el hostelero.
Una lección de humanidad ante la picaresca
Lo que más ha conmovido a los usuarios de las redes sociales no es solo la pérdida económica, sino la nobleza de la respuesta del restaurante La Vespa ante el abuso de confianza. Lejos de responder con rabia desmedida, el portavoz lanzó un mensaje que invita a la reflexión:
“Nos duele, nos duele que nos hagan esto cuando nosotros siempre damos el mayor amor y sobre todo con lo difícil que es hoy en día llevar un negocio adelante. Pero bueno, nosotros nunca le negamos un plato de comida a nadie. Si esa fuera tu necesidad, dímelo sin problema ninguno, que lo haremos con mucho gusto”.
Alerta al gremio de la hostelería en Tenerife
El vídeo concluye con un aviso urgente a todos los empresarios y trabajadores de la restauración, especialmente en la zona norte de la isla, detallando el modus operandi para evitar que otros compañeros caigan en la misma trampa.
“Esto es un llamamiento para los locales de la zona, los restaurantes y todo el gremio en general (…) Cuidadito por ahí a todos nuestros socios, amigos y compañeros. Una parejita siempre va a llegar a última hora para que no tengan opción (de reacción) y vienen con dos niños. Ojo, ojo y ojo”, advierte el hostelero matancero.