Soletes de los famosos en Canarias: las recomendaciones de Toni Acosta a sus amigos para comer ‘bueno, bonito y barato’

Cuando los rostros más conocidos del panorama cultural nacional buscan un rincón especial para desconectar, comer rico y no dejarse el sueldo, lo tienen claro: confían en los Soletes de la Guía Repsol. En esta última edición, más de 60 celebridades han compartido esos sitios de confianza que recomendarían con los ojos cerrados.
Entre ellos, tres artistas de las Islas, la actriz Toni Acosta, la cantante Marilia Monzón y la escritora Lana Corujo, han tirado de orgullo canario para descubrir al gran público sus templos gastronómicos imprescindibles en el Archipiélago.
Desde una parada obligatoria para comer papas arrugadas frente al mar en Taganana hasta heladerías tradicionales en Gáldar o terrazas en Arrecife.
Esta es la ruta completa, isla por isla y agrupada por sus protagonistas.
La ruta de Toni Acosta en Tenerife
La polifacética actriz tinerfeña tira de raíces y propone un recorrido completísimo por el norte, el sur y el área metropolitana de su isla natal, centrándose en el producto local, los guachinches y las vistas al Atlántico:
- Playa Casa África (Santa Cruz de Tenerife).
- Bodega Cha Juana (Güímar).
- Los Gómez (La Orotava).
- Casa Julián Balcón del Mar (Puerto de la Cruz).
El infiltrado de Toni Acosta: aunque adora su tierra, la actriz pasa gran parte del año en la capital por motivos de agenda. En sus recomendaciones de la Guía Repsol se ha colado un establecimiento fuera de las Islas: la Central Mexicana, un rincón gastronómico ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Los bocados tradicionales de Marilia Monzón en Gran Canaria
La cantante, muy vinculada a Gran Canaria, ha decidido concentrar toda su pasión gastronómica en un único municipio: Gáldar. Para Marilia, el norte de la isla redonda esconde una de las mejores propuestas para picar algo con amigos o darse un capricho veraniego:
- Heladora La Única.
- Hermanos González.
- La Pizarra.
- La Tasca de Juan Pedro.
- Los Paragüitas.
Las terrazas y rincones de Lana Corujo en Lanzarote
La escritora y artista conejera Lana Corujo invita a perderse por los paisajes magnéticos de Lanzarote a través de cinco locales que destacan por su ambiente relajado, sus vistas y su propuesta de vanguardia y tradición:
- La Raspa (Arrecife).
- 8Burgers (Arrecife).
- Barullo (Arrecife).
- Malpeis (Tinajo).
- Malpeis Masdache (Tías).