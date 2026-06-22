gastronomía

Soletes de los famosos en Canarias: las recomendaciones de Toni Acosta a sus amigos para comer ‘bueno, bonito y barato’

Esta es la ruta completa, isla por isla, agrupada por sus protagonistas; incluye 14 establecimientos
Soletes de los famosos en Canarias: los locales que Toni Acosta recomienda a sus amigos para comer bien y barato
Imagen de archivo de la actriz tinerfeña Tony Acosta. | EP
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Cuando los rostros más conocidos del panorama cultural nacional buscan un rincón especial para desconectar, comer rico y no dejarse el sueldo, lo tienen claro: confían en los Soletes de la Guía Repsol. En esta última edición, más de 60 celebridades han compartido esos sitios de confianza que recomendarían con los ojos cerrados.

Entre ellos, tres artistas de las Islas, la actriz Toni Acosta, la cantante Marilia Monzón y la escritora Lana Corujo, han tirado de orgullo canario para descubrir al gran público sus templos gastronómicos imprescindibles en el Archipiélago.

Noticias relacionadas
  1. Canarias suma 12 nuevos Soletes de la Guía Repsol para no parar de disfrutar en Semana SantaGuía Repsol premia a Canarias: estos son los 12 nuevos ‘Soletes’
  2. Los 8 nuevos 'Soletes' de la Guía Repsol en la provincia: de un bar en el barrio de La Salud al mejor pollo de AdejeLos 8 nuevos ‘Soletes’ de la Guía Repsol en la provincia: de un bar en el barrio de La Salud al mejor pollo de Adeje
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Desde una parada obligatoria para comer papas arrugadas frente al mar en Taganana hasta heladerías tradicionales en Gáldar o terrazas en Arrecife.

Esta es la ruta completa, isla por isla y agrupada por sus protagonistas.

La ruta de Toni Acosta en Tenerife

La polifacética actriz tinerfeña tira de raíces y propone un recorrido completísimo por el norte, el sur y el área metropolitana de su isla natal, centrándose en el producto local, los guachinches y las vistas al Atlántico:

  • Playa Casa África (Santa Cruz de Tenerife).
  • Bodega Cha Juana (Güímar).
  • Los Gómez (La Orotava).
  • Casa Julián Balcón del Mar (Puerto de la Cruz).

El infiltrado de Toni Acosta: aunque adora su tierra, la actriz pasa gran parte del año en la capital por motivos de agenda. En sus recomendaciones de la Guía Repsol se ha colado un establecimiento fuera de las Islas: la Central Mexicana, un rincón gastronómico ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Los bocados tradicionales de Marilia Monzón en Gran Canaria

La cantante, muy vinculada a Gran Canaria, ha decidido concentrar toda su pasión gastronómica en un único municipio: Gáldar. Para Marilia, el norte de la isla redonda esconde una de las mejores propuestas para picar algo con amigos o darse un capricho veraniego:

  • Heladora La Única.
  • Hermanos González.
  • La Pizarra.
  • La Tasca de Juan Pedro.
  • Los Paragüitas.

Las terrazas y rincones de Lana Corujo en Lanzarote

La escritora y artista conejera Lana Corujo invita a perderse por los paisajes magnéticos de Lanzarote a través de cinco locales que destacan por su ambiente relajado, sus vistas y su propuesta de vanguardia y tradición:

  • La Raspa (Arrecife).
  • 8Burgers (Arrecife).
  • Barullo (Arrecife).
  • Malpeis (Tinajo).
  • Malpeis Masdache (Tías).
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas