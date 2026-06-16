Sin avisos meteorológicos, pero con viento fuerte: la Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias este martes

La estabilidad meteorológica será la tónica dominante en el Archipiélago durante las próximas horas. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas se mantendrán este martes, 16 de junio de 2026, sin ningún tipo de aviso meteorológico activo.
A pesar de la ausencia de alertas, el viento de componente norte y la evolución de la nubosidad marcarán el ritmo del día en las diferentes vertientes de las islas.
Evolución de los cielos: nubes y claros según la zona
La previsión para hoy distingue de forma clara el comportamiento de la atmósfera según la orografía de las islas:
- En Lanzarote y Fuerteventura: el día arranca con cielos nubosos, una tendencia que se repetirá también al caer la noche. Sin embargo, durante el resto de la jornada se espera que el tiempo tienda a poco nuboso, dejando paso al sol.
- En el norte de las islas montañosas: predominarán los intervalos nubosos en el norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. A pesar de esto, la Aemet prevé que se abran amplios claros durante las horas centrales del día.
- Resto de vertientes: el ambiente será predominantemente poco nuboso o despejado durante todo el martes.
Temperaturas sin cambios, pero con contraste en las capitales
Los termómetros apenas registrarán variaciones con respecto a los días anteriores, manteniendo los valores habituales para esta época del año. Eso sí, el contraste térmico entre las dos capitales canarias será bastante evidente, con Santa Cruz de Tenerife liderando las temperaturas máximas de la jornada:
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 19°C y máxima de 28°C.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 20°C y máxima de 24°C.
Intervalos de viento fuerte en los extremos
El viento soplará de componente nordeste de forma moderada, el clásico régimen de alisios que refresca las islas. No obstante, se recomienda precaución en las actividades costeras y zonas expuestas, ya que la predicción oficial advierte de intervalos de intensidad fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas con mayor relieve.