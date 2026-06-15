La Aemet señala las zonas de Canarias donde el viento soplará con mayor fuerza este martes

La previsión meteorológica para mañana indica que estará nuboso en el norte por debajo de los 1100-1300 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste, y en el resto de zonas, despejado en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, vertiente sudeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana.
En la provincia de Las Palmas para este martes, 16 de junio de 2026, indica que habrá cielo nuboso en el norte de Gran Canaria por debajo de los 1.000-1.200 metros, abriéndose amplios claros durante las horas centrales salvo en el litoral norte, mientras que en el resto de zonas estará despejado en general.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, a primeras y últimas horas estará nuboso salvo en el sur y tendiendo a poco nuboso el resto del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios y algún ligero descenso de forma local en el interior. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sudeste donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.