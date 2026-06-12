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Así recibirá el tiempo al papa en Tenerife: zonas a 30 grados y lluvias débiles

La Aemet prevé un descenso de los vientos y un repunte térmico en Tenerife, sin descartar lluvias débiles durante la visita del Pontífice
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes una jornada de estabilización en el archipiélago canario. Los vientos fuertes de los días anteriores tenderán a amainar, dando paso a cielos predominantemente despejados y a un ascenso de las temperaturas, que rozarán o superarán los 30 grados en localizaciones específicas del interior y el sur de las islas.

La nubosidad quedará restringida principalmente al norte de las islas de mayor relieve por debajo de los 500 a 700 metros de altitud durante las primeras horas del día, con tendencia a abrir amplios claros a medida que avance la jornada.

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Temperaturas en ascenso en zonas de interior

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El termómetro registrará pocos cambios en las zonas costeras, pero experimentará un ascenso de ligero a moderado en las medianías y cumbres orientadas hacia las vertientes sur. Los valores máximos se situarán en los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 18 y 19 grados respectivamente. El valor más bajo de la jornada se registrará en Valverde, con una mínima de 13 grados.

En las vertientes del sur, cumbres y medianías, el calor será más acusado. Se prevé que se alcancen localmente los 30 grados en el interior de Fuerteventura, Tenerife y La Gomera, mientras que en Gran Canaria el termómetro podrá escalar hasta los 32 grados en las medianías orientadas al sur.

Previsión de lluvias débiles y estado del viento

A pesar del predominio de cielos despejados en la mayor parte del territorio, la Aemet no descarta la presencia de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el interior de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro a partir del mediodía, acompañadas de intervalos de nubosidad media y alta.

El viento soplará, por lo general, de componente norte con intensidad entre floja y moderada, viéndose modulado por el régimen de brisas en las costas orientadas al suroeste. No obstante, se mantendrán intervalos de fuerte intensidad en los extremos sureste y noroeste de las islas durante la madrugada y las últimas horas de la tarde.

En las cumbres, el viento rolará a componente suroeste con intensidad moderada. Esta situación será especialmente notable en las cotas altas expuestas del Teide y en La Caldera de Taburiente, zonas donde se prevén intervalos de viento fuerte y rachas que ocasionalmente podrían llegar a ser muy fuertes.

Estado de la mar en el archipiélago

En las aguas de Canarias se mantendrán vientos de componente norte o nordeste con una fuerza que oscilará entre los rangos 3 y 5 de la escala Beaufort. La situación marítima general estará marcada por marejada a fuerte marejada, registrándose además mar de fondo proveniente del norte o nordeste con una altura estimada de entre 1 y 2 metros. En las costas del suroeste de las islas predominarán las condiciones de calma debido al efecto de las brisas terrales.

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