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Meteo Tenerife avisa ante la visita del papa León XIV: “El mayor riesgo lo tendremos en el índice de radiación”

El popular perfil en redes sociales, que comparte contenidos relacionados con la meteorología, insiste en que "lo mejor es evitar estar al sol" entre las 12 y las 16 horas
Visita del papa León XIV a Gran Canaria. | EP
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El popular perfil de X, Meteo Tenerife (@tenerife_meteo), ha compartido una previsión meteorológica especial con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para este viernes 12 de junio de 2026. Una jornada en la que se espera una importante movilidad de personas hacia Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Según recoge el autor de la mencionada cuenta, el día estará marcado por un ambiente “de verano”, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, menos viento que en días anteriores y temperaturas que se moverán en torno a los 25 grados, aunque de forma local podrían situarse algo por encima.

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Asimismo, subraya que, en principio, no será el calor el principal factor a vigilar durante la jornada, sino la radiación ultravioleta, que podría alcanzar niveles muy altos o incluso extremos durante las horas centrales del día.

Radiación ultravioleta muy alta entre las 12.00 y las 16.00 horas

En su publicación, Meteo Tenerife advierte de que “el mayor riesgo” previsto para este viernes será el importante índice de radiación ultravioleta, especialmente entre las 12.00 y las 16.00 horas, franja en la que se recomienda evitar la exposición directa al sol siempre que sea posible.

La advertencia cobra especial relevancia por la previsión de grandes desplazamientos y concentraciones de personas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, donde se desarrollará buena parte de la actividad vinculada a la visita.

El citado perfil recomienda usar protección solar, hidratarse con frecuencia y llevar ropa adecuada, además de gorra o sombrero, especialmente en el caso de personas mayores, menores o colectivos de riesgo.

Cielos despejados y temperaturas en ascenso

La imagen difundida por @tenerife_meteo resume la previsión con cuatro claves: cielos despejados, temperaturas en ascenso, radiación solar elevada y necesidad de utilizar protección frente al sol.

Para La Laguna y Santa Cruz, el perfil apunta a valores aproximados de entre 22 y 24 grados, aunque en la capital tinerfeña podrían subir algo más al mediodía. El viento será flojo en general y predominará la brisa marítima.

“Disfruten de esta visita”, concluye el mensaje de Meteo Tenerife, que insiste en la importancia de extremar la precaución durante las horas centrales de una jornada que reunirá a miles de personas en la Isla.

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