El restaurante con Solete de la Guía Repsol en Tenerife que deja sin palabras a Toni Acosta: “Siempre tomo el pescado del día”

Cuando los rostros más conocidos del panorama cultural nacional buscan un rincón especial para desconectar, comer rico y no dejarse el sueldo, lo tienen claro: confían en los Soletes de la Guía Repsol. En esta última edición, más de 60 celebridades han compartido esos sitios de confianza que recomendarían con los ojos cerrados. Entre ellos, la actriz tinerfeña Toni Acosta ha tirado de orgullo canario para descubrir al gran público sus templos gastronómicos imprescindibles en su isla natal.
Dentro de su completísimo recorrido por el norte, el sur y el área metropolitana de Tenerife, hay un rincón muy especial en el norte que la tiene completamente conquistada: Casa Julián Balcón del Mar.
Tradición, encanto y el mejor producto frente al Atlántico
Ubicado en la calle Guayanfanta, número 22, en el municipio norteño de Puerto de la Cruz, este establecimiento se ha consolidado como una parada obligatoria para los amantes de la buena mesa que buscan autenticidad. Se trata de un restaurante con mucho encanto que destaca por una propuesta accesible, con un precio medio de menos de 35 euros.
“Está frente al mar, lo llevan las mismas personas de toda la vida y es un restaurante con mucho encanto”, asegura la propia Toni Acosta al desvelar su devoción por este rincón portuense. Para la polifacética actriz, la clave del éxito de este local reside en el respeto al producto local y el trato familiar.
El menú imprescindible de Toni Acosta
A la hora de sentarse a la mesa en este Solete de la Guía Repsol, la artista canaria no tiene dudas sobre cuál es su comanda fija: “Allí siempre tomo el pescado del día, el que ellos recomiendan, y las papas arrugadas con mojo lo hacen también muy rico”.
Casa Julián Balcón del Mar ofrece una de las mejores panorámicas de la costa norteña gracias a sus espectaculares vistas al mar, convirtiéndose en el espacio idóneo para disfrutar de la gastronomía tradicional canaria en un ambiente relajado. El establecimiento permanece abierto al público y cierra sus puertas a las 18.00 horas, siendo una opción perfecta para almuerzos prolongados tras un día de costa.