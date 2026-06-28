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El tranvía de Tenerife cambia sus horarios por el verano: así quedan las líneas 1 y 2

El calendario de verano de Metrotenerife se dividirá en dos fases principales para ajustar el paso de los vehículos en el área metropolitana
Tranvía de Tenerife
Tranvía de Tenerife, en una imagen de archivo.
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El tranvía de Tenerife activa a partir de este lunes su habitual horario de verano para adaptar la frecuencia de las líneas a la demanda de la temporada estival.

Metrotenerife aplicará estos cambios de forma progresiva únicamente de lunes a viernes, por lo que el servicio de los fines de semana y días festivos mantendrá su horario ininterrumpido durante toda la noche.

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Durante las horas punta de los días laborables, la Línea 1 pasará cada seis minutos y la Línea 2 lo hará cada 12 minutos. La compañía pública, dependiente del Cabildo de Tenerife, recuperará de forma paulatina el horario de invierno a partir de la primera semana de septiembre.

Frecuencias y fechas de los cambios en el tranvía

El calendario de verano de Metrotenerife se dividirá en dos fases principales para ajustar el paso de los vehículos en el área metropolitana:

  • Primera fase (del 29 de junio al 5 de julio): la Línea 1 operará de lunes a viernes cada seis minutos entre las 07:00 y las 15:00 horas. Después de esa hora, los intervalos serán de siete y 15 minutos hasta la medianoche. Por su parte, la Línea 2 tendrá una frecuencia de 12 minutos en el mismo tramo matinal y de 15 minutos en el horario de tarde.
  • Segunda fase (del 6 de julio al 30 de agosto): la oferta de transporte se adaptará al descenso de usuarios en época vacacional. En los días laborables, la Línea 1 reducirá su paso a una frecuencia de siete minutos, mientras que los tranvías de la Línea 2 circularán principalmente cada 14 minutos.

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