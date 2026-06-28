El tranvía de Tenerife cambia sus horarios por el verano: así quedan las líneas 1 y 2

El tranvía de Tenerife activa a partir de este lunes su habitual horario de verano para adaptar la frecuencia de las líneas a la demanda de la temporada estival.
Metrotenerife aplicará estos cambios de forma progresiva únicamente de lunes a viernes, por lo que el servicio de los fines de semana y días festivos mantendrá su horario ininterrumpido durante toda la noche.
Durante las horas punta de los días laborables, la Línea 1 pasará cada seis minutos y la Línea 2 lo hará cada 12 minutos. La compañía pública, dependiente del Cabildo de Tenerife, recuperará de forma paulatina el horario de invierno a partir de la primera semana de septiembre.
Frecuencias y fechas de los cambios en el tranvía
El calendario de verano de Metrotenerife se dividirá en dos fases principales para ajustar el paso de los vehículos en el área metropolitana:
- Primera fase (del 29 de junio al 5 de julio): la Línea 1 operará de lunes a viernes cada seis minutos entre las 07:00 y las 15:00 horas. Después de esa hora, los intervalos serán de siete y 15 minutos hasta la medianoche. Por su parte, la Línea 2 tendrá una frecuencia de 12 minutos en el mismo tramo matinal y de 15 minutos en el horario de tarde.
- Segunda fase (del 6 de julio al 30 de agosto): la oferta de transporte se adaptará al descenso de usuarios en época vacacional. En los días laborables, la Línea 1 reducirá su paso a una frecuencia de siete minutos, mientras que los tranvías de la Línea 2 circularán principalmente cada 14 minutos.