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La ULL hace un llamamiento a los estudiantes: “El 36% de las averías tienen un único culpable”

La advertencia llega después de una reciente desobstrucción en las instalaciones de la Universidad
Confirmado por expertos internacionales: la Universidad de La Laguna es una de las mejores de España
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La Universidad de La Laguna (ULL) ha hecho un llamamiento a la comunidad universitaria para recordar que las toallitas húmedas no deben tirarse al inodoro, aunque muchas se comercialicen como “desechables” o “biodegradables”.

La advertencia llega después de una reciente desobstrucción en las instalaciones de la Universidad, en la que se extrajo una importante acumulación de toallitas húmedas de las tuberías. La imagen difundida por la ULL muestra el efecto que puede tener este gesto cotidiano cuando se repite en baños de uso colectivo.

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Las toallitas húmedas no se deshacen como el papel higiénico

La Universidad recuerda que tirar de la cadena no hace que estos residuos desaparezcan. A diferencia del papel higiénico, las toallitas húmedas tardan mucho tiempo en degradarse y pueden acumularse en la red de saneamiento.

Esa acumulación acaba provocando atascos, averías y costes innecesarios, especialmente en edificios con una elevada afluencia diaria de personas, como ocurre en los centros universitarios.

La recomendación de la ULL: siempre a la papelera

El llamamiento de la ULL es sencillo: las toallitas húmedas deben depositarse siempre en la papelera y nunca en el váter.

Con este aviso, la Universidad busca concienciar sobre un hábito que puede parecer menor, pero que tiene consecuencias directas en el mantenimiento de las instalaciones y en el correcto funcionamiento de las tuberías.

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