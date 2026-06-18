La Unipol se prepara para volver a las calles de Santa Cruz: ya hay agentes en formación

El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que continúa dando “pasos firmes” para la recuperación de la Unidad de Intervención Policial (Unipol), cuya puesta en funcionamiento está prevista antes de que finalice el presente año.
En este marco, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, visitaron ayer las instalaciones policiales ubicadas en Los Campitos para conocer de primera mano el proceso de formación e instrucción que están llevando a cabo los agentes que integrarán esta unidad especializada de la Policía Local.
Durante la visita, los responsables municipales pudieron comprobar los diferentes ejercicios y maniobras operativas que forman parte de la preparación específica que reciben los efectivos seleccionados para incorporarse a la Unipol, una formación orientada a garantizar la máxima eficacia en actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la prevención y la intervención policial.
José Manuel Bermúdez recordó que recientemente ha dictado una instrucción para acelerar todos los trámites necesarios que permitan la puesta operativa de esta unidad antes de finalizar 2026. “Estamos trabajando para dotarla de los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para que vuelva a ser una referencia en materia de seguridad ciudadana”, enfatizó.