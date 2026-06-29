El precio de la vivienda se dispara en los barrios populares de Canarias: ¿por qué sube el doble que en los ricos?

El precio de la vivienda en Canarias subió en 2025 hasta un 23,6% en los barrios de menor renta, frente al 12,2% registrado en los barrios de mayor renta. Es la principal conclusión del informe Evolución del precio de la vivienda en los barrios populares de Canarias, elaborado por el Bloque de Análisis Territorial y Sostenibilidad de Drago Canarias.
El estudio sostiene que la subida se ha concentrado con más fuerza en los barrios populares del Archipiélago. Según el análisis, el incremento en estas zonas fue prácticamente el doble que en los barrios con mayor renta, una diferencia que Drago Canarias vincula a la expansión de la presión inmobiliaria y al desplazamiento de la inversión hacia áreas tradicionalmente más asequibles.
La brecha se dispara en solo dos años
El informe apunta a una evolución clara. En 2023, la subida del precio de la vivienda fue más homogénea: un 9,6% en los barrios populares y un 8,4% en los barrios de mayor renta. Sin embargo, en 2025 la diferencia se amplió de forma notable.
Mientras en las zonas de mayor renta el aumento fue de 3,2 puntos porcentuales respecto a 2023, en los barrios populares el incremento fue de 14 puntos. Para Drago Canarias, este cambio muestra que el encarecimiento de la vivienda ya no se limita a las áreas céntricas, costeras o de mayor poder adquisitivo.
El análisis se ha realizado sobre los cuatro municipios más poblados de Canarias: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde. La organización indica que ya trabaja en un informe posterior que incluya todos los municipios del Archipiélago.
Por qué sube más la vivienda en los barrios populares
Drago Canarias señala dos causas principales. La primera es el desplazamiento de la demanda. A medida que los precios en las zonas más demandadas se han vuelto inasumibles para parte de la población, muchas personas han trasladado su búsqueda de vivienda a barrios contiguos, periféricos o históricamente más baratos.
La segunda causa, según la organización, es la presión especulativa. El informe sostiene que, cuando los barrios de mayor renta alcanzan precios muy elevados, parte de la inversión inmobiliaria se mueve hacia zonas populares, donde los precios de partida son más bajos y las expectativas de rentabilidad pueden ser mayores.
La portavoz nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, aseguró que esta dinámica “no es algo que estemos suponiendo nosotros”. Según explicó, existen contenidos promocionales de inmobiliarias y agentes del sector que llaman a invertir en barrios como Taco, Ofra, Escaleritas o La Cuesta, presentándolos como zonas con potencial de revalorización.
Peña advirtió además de que “se está expulsando a la población canaria del Archipiélago” y afirmó que “la especulación inmobiliaria es un drama para todo el Archipiélago, pero cuando llega a los barrios populares las personas con menos renta para acceder a una vivienda no tienen dónde ir”.
Santa Cruz de Tenerife: Ofra sube un 36,45%
Uno de los datos más llamativos del informe aparece en Santa Cruz de Tenerife. En Ofra, el precio de la vivienda aumentó un 36,45% en 2025. También se registraron fuertes subidas en La Salud, Cuesta Piedra, El Perú y Villa Ascensión, donde el incremento fue del 22,39%.
Estas cifras contrastan con las zonas de mayor renta del municipio. Avenida Constitución y Palmetum registraron un aumento del 8,95%; Ifara y Las Mimosas, del 12,65%; y Rambla de Santa Cruz y Puerto, del 16,24%.
En los tres casos, las subidas se situaron por debajo de la media municipal, que el informe fija en el 21,8% para 2025.
Las Palmas, La Laguna y Telde
En Las Palmas de Gran Canaria, el estudio destaca el caso de La Paterna, donde el precio de la vivienda subió un 22,15% en 2025. En cambio, Triana registró un aumento del 8,52%, por debajo de la media del municipio, situada en el 10,92%.
En La Laguna, Barrio Nuevo y Finca España anotaron una subida del 19,40%. En La Vega, una zona de mayor renta, el incremento fue del 9,42%, también por debajo de la media municipal, que el informe sitúa en el 23,48%.
En Telde, los barrios de Callejón del Castillo, El Calero, El Caracol, Las Huesas, Lomo del Cementerio, Las Medianías, Jerez y Cuatro Puertas registraron aumentos del 19,14% en 2025. La cifra queda muy por encima de la media del municipio, situada en el 8%.
Cómo se ha elaborado el informe
El informe se basa en datos del Portal Estadístico del Notariado, cruzados con la información de renta por barrios publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Drago Canarias ha analizado los datos por código postal en los cuatro municipios con más población de las Islas.
La propia organización reconoce un margen de error derivado de esta metodología, ya que algunos códigos postales agrupan barrios de distinto nivel de renta. Aun así, sostiene que esa posible desviación no altera la tendencia general detectada: el encarecimiento de la vivienda se está acelerando con más fuerza en los barrios populares.