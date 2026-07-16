Sorprendido un furtivo en Tenerife con un botín ilegal de 30 kilos de lapas

Agentes de la Unidad del Medio Natural (UMEN) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, adscritos al servicio de Sostenibilidad Ambiental, han interceptado a un mariscador furtivo en la zona costera de Tachero, en el litoral de Anaga, con un cargamento ilegal de 30 kilos de lapa negra y lapa blanca.
La intervención policial ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana y a la coordinación de los operadores del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL).
La actuación se desencadenó tras recibir un aviso vecinal que alertaba de la presencia de una persona recolectando marisco sin autorización en una zona de especial protección de la Isla.
Tras personarse en el lugar, los agentes de la UMEN localizaron al presunto infractor en posesión de las capturas, que superaban ampliamente los límites permitidos para el marisqueo recreativo y carecían de los permisos obligatorios.
Sanciones y retirada
Ante la gravedad de los hechos, la Policía Local procedió de inmediato a la retirada de todo el material de pesca utilizado por el infractor, así como a la incautación de la totalidad de las lapas intervenidas.
Asimismo, los agentes han tramitado la correspondiente propuesta de sanción administrativa por una presunta infracción en materia de pesca y marisqueo.
Las normativas vigentes en el Archipiélago regulan de forma estricta la captura de estas especies, especialmente de la lapa negra (Patella candei), una variedad sujeta a periodos de veda y cupos muy restrictivos para garantizar la sostenibilidad biológica del litoral de Tenerife.
El material incautado ha quedado a disposición de las autoridades competentes para su posterior destrucción o entrega a centros benéficos, según estipulan los protocolos habituales de sanidad exterior y pesca para capturas confiscadas que no pueden ser devueltas al mar con vida.