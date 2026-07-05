Tres heridos, uno crítico y otro grave, en un accidente múltiple en la GC-1

Tres personas han resultado heridas este domingo, 5 de julio, en una colisión entre varios vehículos en Gran Canaria, registrada en la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 7 y en dirección norte, dentro del municipio de Telde. Una mujer de 45 años fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Insular.
El accidente se produjo a las 13:23 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias. La alerta recibida indicaba que varias personas necesitaban asistencia sanitaria tras el choque en la citada vía.
Una mujer trasladada en estado crítico
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar a una mujer de 45 años que presentaba un politraumatismo de pronóstico grave. Tras ser estabilizada, fue evacuada en una ambulancia medicalizada para su ingreso en estado crítico en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Otra mujer, de 79 años, también resultó herida de gravedad. En el momento inicial de la asistencia presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave y fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
El tercer afectado es un hombre de 54 años, que sufrió varios traumatismos de carácter moderado. Fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Bomberos liberaron a una de las afectadas
Hasta el lugar se desplazaron recursos del Servicio de Urgencias Canario, con una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada y dos de soporte vital básico. También intervinieron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.
Los bomberos liberaron a una mujer que había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados y aseguraron la zona para facilitar la intervención de los equipos sanitarios.
El personal del SUC asistió a las personas afectadas y estabilizó a dos de ellas antes de su traslado a diferentes centros hospitalarios.
Tráfico regulado en la GC-1
La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la zona e instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
Por su parte, el personal de Carreteras señalizó el siniestro y trabajó en el despeje de la vía, una de las principales conexiones de la Isla.
El siniestro tuvo lugar en sentido norte, en un tramo de la autopista GC-1 situado en el municipio de Telde.