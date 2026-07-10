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La Aemet avisa de un cambio en Canarias: bajan las temperaturas y llegan lloviznas a varias Islas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un descenso notable de temperaturas este jueves
La Aemet avisa de un cambio en Canarias: bajan las temperaturas y llegan lloviznas a varias Islas
La Aemet avisa de un cambio en Canarias: bajan las temperaturas y llegan lloviznas a varias Islas. | DA
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 10 de julio, un cambio en el tiempo en Canarias, con intervalos nubosos, lloviznas ocasionales en varias zonas y un descenso moderado a notable de las temperaturas en áreas de interior, especialmente en las máximas.

Según la Aemet, no se esperan fenómenos significativos durante la jornada, aunque el viento ganará protagonismo en algunas zonas del Archipiélago. La previsión apunta a rachas fuertes en vertientes del este y oeste, así como en las cumbres centrales de Tenerife durante la primera mitad del día.

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La jornada estará marcada por intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las Islas. En estas zonas podrán registrarse algunas lloviznas ocasionales, especialmente a primeras y últimas horas del día.

Durante las horas centrales se abrirán amplios claros, mientras que en el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Descenso de temperaturas en el interior

Las temperaturas registrarán pocos cambios en las costas, pero bajarán de forma más clara en el interior de las Islas. La Aemet prevé un descenso moderado a notable en zonas de interior, con especial incidencia en las máximas.

Pese a esa bajada, todavía se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

En las capitales canarias, la previsión sitúa los termómetros entre los 21 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 22 y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Viento fuerte en Tenerife y otras zonas del Archipiélago

El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. En las cumbres centrales de Tenerife, la Aemet prevé viento fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

A partir de la tarde, el viento tenderá a disminuir y quedará en general moderado.

La previsión confirma así una jornada menos calurosa en buena parte de Canarias, aunque con diferencias entre zonas costeras, medianías y cumbres.

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