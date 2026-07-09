La Aemet confirma el cambio de tiempo en Canarias: bajan las temperaturas y vuelven las lloviznas

La previsión meteorológica para este viernes indica que estará despejado o poco nuboso en general, salvo en el norte, donde habrá intervalos nubosos con algunas lloviznas ocasionales, así como al oeste y sur, donde predominarán los cielos nubosos en horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán, por su parte, un ligero descenso en costas, y un descenso de moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres centrales, será fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día, pero disminuirá a moderado por la tarde.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos en el norte, con algunas lloviznas ocasionales por la mañana, abriendo amplios claros durante las horas centrales; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con algunas lloviznas ocasionales por la mañana y abriendo amplios claros durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en costas, si bien se prevé un descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas. Se podrán alcanzar los 30°C en medianías del sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 26ºC y las mínimas estarán en 22ºC.
Respecto al viento, soplará del norte moderado con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.