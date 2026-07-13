La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias ante la importante subida de temperaturas

Canarias afrontará este martes una jornada estable antes del ascenso de las temperaturas previsto a partir del miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos poco nubosos o despejados, viento moderado del nordeste y un ligero aumento térmico limitado inicialmente a las zonas de interior.
La subida será más perceptible el miércoles, especialmente en las Islas orientales. Los termómetros podrán alcanzar los 32 grados en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y los 30 grados en el sur de Fuerteventura, según la predicción oficial.
Aemet no prevé, por ahora, fenómenos meteorológicos significativos ni mantiene avisos activos para este martes en Canarias. La propia agencia precisa que sus predicciones en texto y sus tablas de temperaturas son elaboradas por predictores que analizan y adaptan la información de los modelos numéricos.
El tiempo en Canarias antes de la subida
La jornada del martes 14 de julio estará marcada por los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago.
Solo se esperan algunos intervalos nubosos durante las primeras horas en las vertientes norte de las Islas montañosas.
Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente en las zonas de interior, mientras que se mantendrán sin cambios relevantes en las costas. El viento soplará moderado del nordeste.
En las dos capitales canarias, Aemet contempla máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas previstas son de 22 y 21 grados, respectivamente.
Esta jornada estable servirá de transición hacia un miércoles más cálido, aunque la subida no será igual en todas las zonas.
La subida se notará más el miércoles
El miércoles 15, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso generalizado, que será moderado en el interior de las Islas centrales.
Los valores más elevados se localizarán en las zonas habitualmente más expuestas al calor. Aemet prevé hasta 32 grados en las medianías de las vertientes sur y oeste de Gran Canaria y 30 grados en el sur de Fuerteventura.
Santa Cruz de Tenerife alcanzará una máxima prevista de 30 grados, dos más que el martes. En Las Palmas de Gran Canaria, en cambio, la máxima se mantendrá en 26 grados.
Los cielos continuarán poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas.
El viento del nordeste será moderado y podrá registrar intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste.
¿Cuánto durará el aumento de las temperaturas?
El jueves 16, las máximas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso. No obstante, todavía podrán alcanzarse los 32 grados en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y los 30 grados en el sur de Fuerteventura.
Las temperaturas mínimas permanecerán estables o subirán ligeramente. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 23 y 29 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 22 y los 26 grados.
Para el viernes 17, Aemet mantiene la previsión de 30 grados en el sur de Fuerteventura y en las medianías de las vertientes sur y oeste de Gran Canaria.
Las máximas tenderán a mantenerse o bajar ligeramente, mientras que las mínimas podrán seguir subiendo. El viento continuará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste.