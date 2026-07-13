El tiempo en Canarias experimentará un nuevo ascenso de las temperaturas a partir del miércoles 15 de julio, especialmente en las medianías, las zonas interiores y las vertientes orientadas al sur. La subida será más contenida en las costas expuestas al alisio, según las previsiones municipales de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los datos disponibles muestran un aumento progresivo desde el martes, que se hará más evidente entre el miércoles y el jueves. Por ahora, la Aemet no anuncia fenómenos significativos para el Archipiélago ni mantiene avisos por calor asociados a este posible episodio.
La previsión debe interpretarse todavía con cautela. A varios días de distancia, las temperaturas concretas pueden cambiar y la Aemet actualiza diariamente sus modelos y predicciones municipales.
El tiempo en Canarias dejará una subida desde el miércoles
El ascenso térmico será especialmente visible en algunos municipios alejados de la influencia directa del mar.
En Tejeda, la Aemet prevé pasar de una máxima de 23 grados el lunes a 26 el martes y 31 grados el miércoles. Las mínimas también aumentarán de manera destacada, desde los 13 grados del lunes hasta los 19 previstos para el miércoles.
La tendencia también se aprecia en el sur de Tenerife. En Arona, las máximas pasarían de 26 grados el lunes a 28 el martes, 30 el miércoles y 31 el jueves. Las mínimas subirían desde los 18 grados hasta alcanzar los 22 a partir del jueves.
San Miguel de Abona presenta una evolución similar. La previsión municipal apunta a 25 grados el lunes, 27 el martes, 30 el miércoles y 31 el jueves.
Estos datos reflejan que la subida no se limitaría a las máximas. También podrían aumentar las temperaturas nocturnas en las zonas más expuestas al aire cálido.
Las medianías y el sur notarán más el calor
La distribución del calor no será uniforme en Canarias. Los aumentos más claros se esperan en medianías y zonas interiores, donde la influencia refrescante del océano es menor.
También podrían registrar valores más elevados las vertientes del sur y oeste de las Islas montañosas. Estas áreas suelen quedar a sotavento del alisio y están más expuestas al calentamiento durante situaciones de estabilidad atmosférica.
En La Orotava, por ejemplo, la previsión pasa de máximas de 22 grados durante el comienzo de la semana a 28 grados el miércoles. En Santiago del Teide, los termómetros subirían desde los 23 grados del lunes hasta 27 el miércoles.
La subida será menos acusada en los municipios del norte situados a menor altitud. San Cristóbal de La Laguna mantendría máximas próximas a los 25 o 26 grados durante buena parte de la semana.
Qué ocurrirá en Gran Canaria
Gran Canaria será una de las Islas donde más convendrá seguir la evolución de las temperaturas, especialmente en la cumbre, la cuenca de Tejeda y las medianías del sur y oeste.
La previsión de Tejeda muestra un salto de ocho grados entre el lunes y el miércoles. Además, el aumento de las mínimas podría reducir el alivio térmico durante la noche en las zonas altas y de interior.
En Telde, situado a menor altitud y con mayor influencia marítima, el ascenso sería más moderado. Las máximas evolucionarían desde los 26 grados al comienzo de la semana hasta los 28 grados durante la segunda mitad.
Municipios del norte como Firgas también registrarían una subida más limitada, con máximas que pasarían de 24 a 26 grados.
Aumento más moderado en las costas
Las zonas costeras y las vertientes del norte tendrán previsiblemente temperaturas más suaves. El alisio y la influencia del océano limitarán el incremento durante las horas centrales.
En Puerto de la Cruz, las máximas pasarían de 23 grados al comienzo de la semana a 27 el miércoles, antes de bajar ligeramente durante los días siguientes.
Esto no significa que todas las áreas costeras queden al margen. Los municipios del sur de Tenerife podrían alcanzar o superar localmente los 30 grados, especialmente en zonas alejadas del litoral y a mayor altitud.
No se puede hablar todavía de una ola de calor
La previsión disponible apunta a un ascenso térmico, pero todavía no permite afirmar que Canarias vaya a sufrir una ola de calor.
Para determinarlo deben cumplirse criterios de intensidad, extensión y duración durante varios días. Además, los modelos pueden modificar las temperaturas previstas conforme se acerque el miércoles.
La Aemet no recoge actualmente fenómenos significativos en su predicción general para Canarias. Tampoco aparecen avisos específicos relacionados con este ascenso en el horizonte disponible.
Por tanto, el escenario más probable es el de una subida progresiva, más marcada en las zonas interiores y del sur, sin que por ahora pueda compararse con el episodio que dejó hasta 37 grados en Gran Canaria durante la semana anterior.
Un verano más cálido de lo habitual
La tendencia encaja con la predicción estacional de la Aemet para julio, agosto y septiembre de 2026. El organismo atribuye una probabilidad muy alta a que la temperatura media se sitúe en el tercil cálido en el conjunto de España.
Esta predicción estacional no permite anticipar temperaturas concretas para una fecha o una Isla. Sí indica que el trimestre presenta una señal favorable a valores superiores a los habituales.
La evolución definitiva dependerá de la intensidad del alisio, la entrada de aire cálido en altura y la posible presencia de calima. Por el momento, la Aemet no ha confirmado un episodio relevante de polvo en suspensión asociado a la subida.
Las actualizaciones del lunes y el martes permitirán concretar si el ascenso alcanza valores más elevados, cuánto durará y si será necesario activar avisos meteorológicos.