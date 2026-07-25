La Aemet mantiene los avisos en Canarias este sábado: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este sábado avisos amarillos en varias Islas Canarias por viento y fenómenos costeros, en una jornada marcada por el alisio fuerte y por la posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. La previsión para este 25 de julio señala además nubosidad en las vertientes norte y un ligero descenso de las temperaturas en medianías y cumbres.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, las rachas más intensas afectarán especialmente a la mitad sur de Fuerteventura y Lanzarote, además de las vertientes sureste y noroeste del resto de las Islas. La previsión oficial recoge expresamente la posibilidad de rachas ocasionales muy fuertes.
Aemet mantiene avisos amarillos por viento en Tenerife, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, mientras que los avisos por fenómenos costeros afectan a Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma y Gran Canaria.
La página oficial de Meteoalerta mantiene avisos meteorológicos activos para Canarias durante este sábado 25 de julio. Aemet recuerda que este sistema ofrece información sobre fenómenos adversos con hasta 72 horas de antelación y actualiza su evolución mientras permanecen activos.
Aemet prevé rachas muy fuertes
El viento será uno de los principales protagonistas del tiempo en Canarias. Soplará alisio con intervalos fuertes en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura y también en las vertientes del sureste y noroeste de las restantes Islas.
En estas zonas serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, según la predicción difundida por Aemet para este sábado.
En el litoral, el viento del nordeste también mantendrá condiciones adversas en distintos sectores. La predicción marítima de Aemet contempla viento fuerte en aguas de varias Islas, con zonas de fuerte marejada.
Nubes en el norte y calima ligera
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos poco nubosos, aunque con intervalos en las zonas norte y oeste.
En el norte de las Islas montañosas predominarán los intervalos nubosos. A primeras y últimas horas podrían aparecer cielos más cubiertos y Aemet no descarta alguna llovizna en medianías durante la madrugada.
En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
También se espera calima ligera en niveles altos de las Islas orientales, de acuerdo con la previsión oficial.
Ligero descenso de las temperaturas
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en medianías y cumbres, mientras que en las costas se esperan pocos cambios.
En las dos capitales canarias, la previsión incluida por Aemet establece una máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, con una mínima de 24 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se moverán entre los 23 y los 26 grados.
El viento y el estado del mar serán, por tanto, los fenómenos que concentrarán mayor atención durante este sábado en buena parte del Archipiélago.