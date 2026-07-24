La Aemet amplía los avisos amarillos en Canarias: las zonas donde el viento y el oleaje golpearán con más fuerza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Gobierno de Canarias han activado avisos amarillos y situaciones de prealerta en la práctica totalidad del Archipiélago ante la llegada de un episodio de fuerte viento y mal tiempo en el mar. Las ráfagas alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora en los puntos más expuestos, mientras que el fuerte oleaje afectará especialmente a los canales entre las Islas.
Ante la predicción oficial, la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional mantiene decretada la prealerta por rachas intensas en las ocho Islas, además de sumar la prealerta por fenómenos costeros en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Prealerta del Gobierno de Canarias y rachas de hasta 80 km/h
El fenómeno meteorológico está motivado por un reforzamiento del viento del alisio. Según la información detallada por la Aemet, el viento soplará con intensidad en las vertientes sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve, así como en zonas bajas y en la mitad sur de Lanzarote.
El aviso por riesgo de viento se mantendrá activo desde las 10:00 horas del viernes hasta la madrugada del domingo. En la Isla de La Gomera, el nivel de riesgo es superior al del resto del Archipiélago, con rachas máximas estimadas en 80 kilómetros por hora. En Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, los golpes de viento podrán llegar a los 70 kilómetros por hora.
Temporal en la costa: viento de fuerza 7 en el mar
El estado de la mar empeorará de forma generalizada. Las predicciones alertan de viento del nordeste con fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora), lo que provocará marejada a fuerte marejada y peligro para la navegación y el baño en zonas expuestas.
Las áreas oceánicas más castigadas serán el canal entre Tenerife y Gran Canaria, el sureste y oeste de ambas Islas, así como las costas orientadas al sureste en La Gomera, El Hierro y La Palma.
Mapa de avisos de la Aemet por cada isla
La situación meteorológica presenta diferentes afecciones según la zona geográfica:
- Tenerife y Gran Canaria: Avisos amarillos por viento (rachas de 70 km/h) y fenómenos costeros en sus vertientes este, sur y oeste, con especial incidencia marítima en el canal interinsular.
- La Gomera: Alerta máxima por rachas de alisio que pueden superar los 80 km/h en vertientes sureste y noroeste. Aviso costero en todo el litoral de la Isla.
- El Hierro y La Palma: Vientos de hasta 70 km/h en El Hierro y riesgo por fuerte oleaje de fuerza 7 en las vertientes expuestas de ambas Islas.
- Lanzarote: Avisos activos por viento de hasta 70 km/h en la mitad sur y franjas del sureste y noroeste.
La Aemet prolongará la vigencia de estos avisos amarillos durante la jornada del sábado y los mantendrá, en la mayoría de los casos, hasta las 02:59 horas del domingo. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en las carreteras expuestas y evitar el acercamiento a espigones, paseos marítimos y zonas de baño durante el pico del temporal.