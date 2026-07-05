Todo lo que aguarda en el Auditorio de Tenerife durante este verano

Danza, música para el cine,jazz, partituras sinfónicas, ópera, órgano… Metidos de lleno en el verano, que comenzó el 21 de junio, y hasta la llegada del equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, el Auditorio de Tenerife programa más de una veintena de funciones en las que confluyen diversas disciplinas artísticas.
El mes de agosto, cuando el espacio escénico de la capital tinerfeña cierra de manera momentánea, marca la frontera entre la actual temporada y la 2026-2027, cuya apertura, los días 5 y 6 de septiembre, va a estar protagonizada por el Ballet Nacional de España.
Precisamente danza es lo que muestra desde ayer y hasta hoy domingo (18.00 horas) el recinto cultural de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, Hamlet, prince of Denmark, el ballet dirigido por Robert Lepage y coreografiado y protagonizado por Guillaume Côté, basado en el drama de William Shakespeare.
Esta propuesta forma parte del proyecto Mapas, al igual que La Quijá, de Paloma Muñoz, “una travesía para 10 bailarines hacia el interior, hacia la sustancia misma que reside en los huesos, para bailar desde la médula”, que se podrá ver este martes (19.30 horas). El próximo fin de semana, 11 (19.30 horas) y 12 de julio (18.00 horas), Mapas programa Hammer, una coreografía de Alexander Ekman que reúne a 31 bailarines de la GöteborgsOperans Danskompani. La compañía sueca regresará al escenario el martes 14 (19.30), con un programa doble: Wild Poetry, de Hofesh Shechter, e ima, de Sharon Eyal.
FIMUCITÉ
Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que celebra desde el 3 de julio su vigésima edición, afrontará en el auditorio capitalino su recta final. El jueves 16 (19.00 horas) se interpretará por primera vez en España John Williams Reimagined, un espectáculo producido por Robert Townson, mientras que el viernes y el sábado (19.00 horas) se escuchará Star Wars: A New Hope in Concert, donde Eímear Noone dirigirá a la Sinfónica de Tenerife en la interpretación de la partitura de Williams, al tiempo que se proyecta la emblemática película de 1977.
El festival se despedirá el domingo 19 (19.00) con la Fimucité 20 Red Carpet Gala, en la que el director de Fimucité, Diego Navarro, conducirá a la Sinfónica, que estará acompañada del Tenerife Film Choir, en un recorrido por partituras memorables concebidas para el séptimo arte.
Otro festival, el Canarias Jazz & Más, que también comenzó el 3 de julio, ofrece los días 21 y 22 (20.00 horas), respectivamente, los conciertos de Tigran Hamasyan, quien presenta su trabajo Manifeste, y de Jacob Collier con la Filarmónica de Gran Canaria.
Mapas se despide el 24 de julio (19.30 horas) con la escenificación de Bodies of water, una coreografía de Iván Pérez, mientras que el 31 (19.30) es el concierto de clausura del XVII Curso de Dirección de Bandas, a cargo de la Banda Insular de Música.
LA APERTURA
Tras la pausa de agosto, la temporada 2026-2027 del Auditorio de Tenerife comienza los días 5 (19.30 horas) y 6 de septiembre (18.00) con Afanador, un espectáculo del Ballet Nacional de España que se inspira en la obra del fotógrafo colombiano Ruvén Afanador.
Casi una semana más tarde, los días 10 y 11 (19.30 horas), la Sinfónica de Tenerife abrirá su temporada con la Sinfonía nº 2 en do menor, Resurrección, de Gustav Mahler, con Pablo González al frente, el Coro Ópera de Tenerife-Intermezzo y las voces de Berna Perles y Olesya Petrova.
La tercera edición del programa Ópera en minúscula se inicia el 12 de septiembre (19.00 horas) con Luciérnaga, de Gabriela Ortiz. En este caso, la iniciativa del Auditorio de Tenerife se desarrolla en el capitalino Espacio La Granja.
Al día siguiente, el domingo 13 (12.00 horas), el auditorio albergará el concierto de órgano Handeliana, que interpretan la Orquesta Barroca de Tenerife y el organista Juan de la Rubia.
El segundo concierto de la temporada de la Sinfónica de Tenerife lleva por título Liberty Bell y reúne en su programa la obra homónima de Julia Wolfe; el concierto para violín A la memoria de un ángel, de Alban Berg, y la Sinfonietta de Leoš Janácek, en la adaptación de Joseph Keilberth. Será el 18 de septiembre (19.30 horas), con la dirección de Ilan Volkov y el violinista Francisco Fullana como solista.
‘ÓPERA EN MINÚSCULA’
Finalmente, antes de que el otoño haga su aparición habrá una nueva cita con Ópera en minúscula. De nuevo en el Espacio La Granja, la propuesta del Auditorio de Tenerife brindará el 19 de septiembre (19.00 horas) Svadba (La boda), de la compositora Ana Sokolovic.