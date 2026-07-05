Aitana, vestida de maga, descubre las romerías en pleno concierto en Canarias: “Sois los mejores”

El Granca Live Fest 2026 dejó este sábado una noche de grandes actuaciones, pero también uno de esos gestos espontáneos que conectan de lleno con el público y acaban convertidos en una de las imágenes del festival. Durante el concierto de Aitana, una fan consiguió hacer llegar hasta el escenario un regalo muy especial: una réplica de la artista vestida con el traje típico de maga.
La pieza sorprendió a la cantante, que no dudó en detenerse unos instantes para enseñarla al público y comentar el regalo en directo. La reacción de Aitana provocó los aplausos de los asistentes, que celebraron el guiño a las tradiciones canarias en una de las noches más esperadas del festival.
La artista, visiblemente curiosa, preguntó entonces al público cuándo se suele utilizar esa vestimenta tradicional. Desde la grada y la pista no tardaron en responderle: “En romerías”. La respuesta despertó una nueva duda en la cantante, que quiso saber si esas celebraciones tenían lugar en algún mes concreto del año.
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Al descubrir que las romerías se celebran durante prácticamente todo el año en diferentes municipios de Canarias, Aitana reaccionó con sorpresa y simpatía: “Sois los mejores, con romería todo el año”, agradeció ante el público, en un comentario que fue recibido entre risas, gritos y aplausos.
El momento terminó con la artista llevándose la réplica como recuerdo para su colección, después de agradecer el detalle a la fan que se la hizo llegar. Un gesto sencillo, pero muy celebrado, que sumó un toque de identidad canaria a una actuación marcada por la complicidad entre Aitana y el público del Granca Live Fest.
La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche, al unir música, tradición y humor. En una edición especialmente ambiciosa del festival, el concierto de Aitana dejó no solo canciones coreadas por miles de personas, sino también una imagen con sabor local: la de una ‘superestrella’ del pop descubriendo, en directo, que en Canarias siempre puede haber una romería cerca.