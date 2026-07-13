Aitor Sanz dice adiós: “Solo puedo dar las gracias a la afición del CD Tenerife”

Lejos de ser un día amargo, Aitor Sanz anunció en la mañana de hoy que cuelga las botas. Tras una dilatada trayectoria profesional, en la que destacan los más de 400 partidos que ha disputado con la camiseta profesional del CD Tenerife, el ya excapitán tinerfeñista anunció su decisión asegurando que “es un día feliz para mí. Me he quitado un peso de encima, porque es una gran responsabilidad ser capitán del CD Tenerife”. Sanz se quedará en el club, ya que pasa a formar parte del cuerpo técnico de Álvaro Cervera, ya que posee ya la titulación apropiada.
Al centrocampista le acompañó en la mesa de la sala de prensa del Heliodoro el máximo accionista de la entidad, Rayco García, pero en la sala también se encontraban los componentes del cuerpo técnico, encabezados por Álvaro Cervera, los capitanes Enric Gallego y David Rodríguez, y el resto de personal de las oficinas del club.
La puerta del Heliodoro Rodríguez López que lleva su nombre ya ha sido nuevamente serigrafiada con el número total de partidos que ha jugado con el Tenerife, 408. Además, recibirá de la entidad la insignia de oro y brillantes en un acto que se efectuará en la segunda jornada liguera, que será en este caso el debut liguero en casa de la próxima temporada. Además la entidad ya ha entablado contactos con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que la ciudad le reconozca con la medalla al mérito deportivo.