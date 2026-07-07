Alerta alimentaria en España por listeria en bacalao: la Aesan da todos los detalles

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha activado una alerta alimentaria por listeria en un producto de bacalao en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas. El aviso afecta a determinados lotes de Bacalao Natura en aceite de girasol y la recomendación oficial es no consumirlo si se tiene en casa.
Según ha informado la AESAN, la alerta procede de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes en el producto.
Qué producto está afectado por la alerta de listeria
El producto implicado es Bacalao Natura en aceite de girasol, de la marca La Mar de Tapas. La AESAN precisa que se trata de un producto loncheado, presentado en tarrina de 130 gramos y conservado en refrigeración.
La alerta afecta a todos los lotes que comienzan por las cifras 0532 y que tienen fechas de caducidad comprendidas entre el 10 y el 30 de julio. La agencia recomienda comprobar tanto el número de lote como la fecha de caducidad antes de consumir el producto.
Qué deben hacer los consumidores
La recomendación principal de la AESAN es clara: las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta deben abstenerse de consumirlos.
En caso de haber ingerido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, la agencia aconseja acudir a un centro de salud.
La AESAN también recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, especialmente si el producto ha estado en contacto con superficies, utensilios o recipientes de cocina.
Especial atención durante el embarazo
La propia agencia incluye una advertencia específica para mujeres embarazadas. En estos casos, recomienda consultar las pautas de consumo durante el embarazo elaboradas por la AESAN, ya que Listeria monocytogenes figura entre los peligros biológicos asociados a determinados alimentos.
La listeriosis puede afectar de forma distinta según la situación de cada persona, por lo que la indicación sanitaria es buscar atención médica si aparecen síntomas tras haber consumido el producto afectado.
Retirada de los productos afectados
La información sobre esta alerta alimentaria ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.
La alerta fue publicada por la AESAN el 3 de julio de 2026, con referencia ES2026/406. El aviso afecta a un producto procedente de España y se mantiene la recomendación de no consumirlo si coincide con los lotes y caducidades señalados.