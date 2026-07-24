Alerta de Sanidad por cremas falsas de Xhekpon: cómo saber si la tuya es una copia

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta tras detectar la comercialización y venta en el mercado nacional de unidades falsificadas del popular cosmético Xhekpon crema – cuidado facial, cuello y escote.
Las unidades fraudulentas se han localizado en un comercio físico de Zaragoza y en varias plataformas de comercio electrónico.
El laboratorio fabricante del producto original, Vectem S.A., ha verificado la falsificación y ha advertido de que no es posible garantizar la seguridad ni la calidad de estos productos para la salud cutánea.
Lotes afectados y claves para detectar el producto falso
La AEMPS detalla que las cremas falsificadas detectadas pertenecen formalmente a los lotes N017B (con caducidad 09-2028) y N018B (con caducidad 03-2028). No obstante, el organismo sanitario no descarta que existan otros lotes en circulación en las Islas o en el resto del territorio estatal.
Para distinguir la copia del fármaco o cosmético original, el fabricante señala las siguientes diferencias visuales en el embalaje:
- Tonalidad del envase: La caja de las unidades falsificadas presenta un color más rojizo que el cartón original.
- Ocultación de datos: Varias unidades llevan pegatinas grises superpuestas que tapan la lista de ingredientes y la información sobre el fabricante responsable.
- Detalles del tubo: El cuello del tubo falso es de plástico blanco, mientras que en el envase original es de color plateado y dispone de tres marcas en relieve alrededor del cierre.
De manera paralela, la AEMPS aclara que Vectem S.A. ha actualizado recientemente el diseño oficial de la marca —que ahora presenta una caja blanca con el nombre en vertical—, por lo que en perfumuerías y farmacias conviven legalmente el diseño antiguo auténtico y el nuevo.
Instrucciones para los consumidores y los puntos de venta
Ante esta incidencia de seguridad, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad insta a los compradores que tengan en su poder un envase coincidente con los lotes señalados a no utilizar el producto bajo ningún concepto. En caso de duda, se recomienda contactar directamente con el laboratorio para verificar su autenticidad.
Asimismo, la Sanidad pública solicita a distribuidores, farmacias y comercios que revisen sus inventarios, paralicen la distribución de los lotes N017B y N018B y procedan a su retiro inmediato de los puntos de venta.