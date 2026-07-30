Alerta sanitaria por Salmonella en este conocido salchichón vendido en España: pide no consumirlo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de Salmonella spp. en un lote de salchichón ibérico de la marca Díaz.
Las autoridades sanitarias recomiendan a la población que tenga este producto en sus domicilios que se abstenga de consumirlo y lo devuelva al punto de compra.
La notificación fue trasladada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Según los datos difundidos por Sanidad, el embutido ha sido distribuido de forma inicial en Andalucía y Castilla y León, aunque no se descarta que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas, incluida Canarias.
Producto afectado por la alerta sanitaria
Para facilitar la identificación del embutido contaminado, la AESAN ha detallado las características exactas del envase implicado en la retirada:
- Nombre del producto: Vela ibérica salchichón
- Marca comercial: Díaz
- Número de lote: 260513
- Fecha de consumo preferente: 13/05/2027
- Formato y peso: Envasado en plástico, pieza de 250 gramos
- Conservación: Temperatura ambiente
La alerta ha sido comunicada a las autoridades competentes de los distintos gobiernos autonómicos para supervisar la retirada inmediata de los canales de comercialización.
Qué hacer en caso de consumo o presencia de síntomas
Sanidad aconseja a las personas que hayan ingerido este producto y presenten sintomatología compatible con la salmonelosis que acudan a su centro de salud.
Los síntomas clínicos suelen manifestarse entre 6 y 72 horas después del consumo e incluyen fiebre, diarrea, dolor abdominal, vómitos y dolor de cabeza.
Aunque la mayoría de los enfermos se recuperan en un periodo de dos a siete días sin necesidad de tratamiento específico, la infección puede desencadenar deshidratación grave o complicaciones en ancianos, niños pequeños, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas.