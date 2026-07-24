Alejandro y José Enrique, los árbitros canarios que hicieron historia en el Mundial

El árbitro Alejandro Hernández y su juez de línea José Enrique Naranjo también pusieron acento canario en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde fueron los representantes españoles que, con el orgullo de la canariedad por bandera, llevaron las buenas prácticas hasta el terreno de juego.
Por este hito, que consiguen después de tres décadas de trayectoria profesional y que ha supuesto para ellos un espaldarazo al trabajo que han venido desarrollando, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas les ha entregado este viernes la insignia de oro y brillantes, máximo galardón que otorga.
“Son un ejemplo”, les ha dicho el presidente de la Federación, José Juan Arencibia, en el momento en que les ha entregado esta insignia, recordándoles también que el esfuerzo y el buen trabajo siempre dan sus frutos.
Tanto para Hernández como para Naranjo este reconocimiento ha supuesto una ilusión enorme: “Me vienen a la mente esos recuerdos de cuando era un niño y me inicié en ese mundo, y quién me iba a decir que la iba a poder recoger hoy”, ha expresado el juez de línea, natural de Las Palmas de Gran Canaria.
Una ciudad que lleva por bandera allá donde va: “Tengo mucho arraigo a la ciudad, al barrio donde crecí, y para mí es un orgullo tremendo. Soy ejemplo de que con la sencillez y la humildad se puede conseguir ir a un evento tan grande como este”.
Por su parte, Alejandro Hernández ha reconocido que ir hasta el Mundial ha sido “como tocar el cielo desde el punto de vista deportivo”, sobre todo en ese momento en que les designaron como equipo arbitral para el partido Brasil-Haití, en la fase de grupos.
Un encuentro en el que, al contrario de como suele vivir los partidos en competición doméstica o continental, se permitió el lujo de saltar al terreno de juego dos horas antes para “disfrutar el momento y pensar en todo lo que había vivido en los 32 años” de carrera que le avalan en el mundo del arbitraje, algo que le quedará “en el recuerdo” por siempre.
Sorpresa de última hora
Tanto Hernández como Naranjo han destacado que su participación en el Mundial llegó a última hora, y gracias a la gran temporada internacional que estaban haciendo. No fue hasta marzo de este año que la prelista de seleccionados en diciembre de 2025 se abrió para incluir a este equipo español.
“Creo que es algo que no suele pasar, así que abrir esa lista para incluirnos a nosotros, es una satisfacción personal muy grande”, ha remarcado el árbitro lanzaroteño.
Para el juez de línea grancanario, también supuso una grata sorpresa terminar yendo hasta Norteamérica, sobre todo porque un árbitro, al igual que cualquier otro deportista profesional, “es muy competitivo, tiene ambición”, por lo que siempre va a querer poder arbitrar en este tipo de eventos de máximo nivel.
En este encuentro en el que la Federación Interinsular ha querido rendirles homenaje por su logro, también han estado el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quienes han ensalzado el orgullo que supone para Canarias que Hernández y Naranjo las hayan representado en una cita como esta.