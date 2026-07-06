100 años de música en La Laguna: la Banda de Tejina desvela sus grandes sorpresas

La Banda de Tejina ha inaugurado su programa de actividades musicales y formativas para conmemorar su centenario, una agenda que se desarrollará a lo largo de todo el año 2026. Los actos de la célebre Banda de Tejina, que cuentan con el respaldo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, pondrán en valor un siglo de trayectoria ligado a la identidad del pueblo y al patrimonio cultural del municipio.
La programación oficial comenzó con la presentación en la Casa de los Capitanes y la celebración de un concierto en el Teatro Unión Tejina. Esta primera cita musical formó parte del primer Curso de Perfeccionamiento Instrumental, que contó con la participación de profesores destacados del panorama musical como Javier Llopis, Orestes de Armas, Adán Delgado, Eloísa González y Francisco García.
Un concierto extraordinario: La Banda de Tejina junto a Los Sabandeños
El programa conmemorativo diseñado por la Agrupación Cultural San Sebastián de Tejina contempla actividades dirigidas a toda la ciudadanía. El hito principal de la agenda coincidirá con las fiestas patronales de San Bartolomé, donde la banda protagonizará un concierto extraordinario junto a Los Sabandeños, uniendo a dos de los grandes referentes de la música en el Archipiélago.
La agenda del centenario también incluirá los siguientes eventos:
- Una exposición retrospectiva sobre el recorrido histórico de la entidad desde su fundación en 1926.
- Una Semana Cultural en honor a Santa Cecilia, organizada junto a colectivos musicales de Tejina.
- Un concierto especial de Navidad en colaboración con la Escuela de Música.
- Un encuentro vecinal en la plaza del pueblo y homenajes a los miembros fallecidos.
- Un concierto de clausura en el Teatro Leal que reunirá a antiguos directores y músicos de la formación.
Del Salón de Plátanos a institución cultural de La Laguna
Fundada en 1926 por iniciativa vecinal, la banda inició sus ensayos en el Salón de Plátanos de José Alejo, en El Ramal. En 1948 se formalizó su primera Junta Directiva y, con los años, la construcción de su sede propia transformó la agrupación en un centro dinamizador para el pueblo. La entidad pasó a albergar una biblioteca, un teatro, una emisora de radio y la actual Escuela de Música.
A lo largo de su siglo de vida, la banda ha obtenido hitos como diversos premios en Santa Cruz de Tenerife durante la década de los cincuenta y el primer premio nacional en el Certamen de Bandas de Dosbarrios en 2009. Los concejales de La Laguna, Adrián del Castillo (Cultura) y Dailos González (Fiestas), destacaron el arraigo de la banda, cuya música es indispensable en tradiciones locales como los Corazones de Tejina.