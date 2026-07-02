Bermúdez: “Si CC plantea que el estadio salga de Santa Cruz de Tenerife, dejará de ser mi partido político”

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha saltado al campo de juego para defender, con uñas y dientes, la permanencia del estadio Heliodoro Rodríguez López en el municipio. En respuesta a las declaraciones vertidas el martes por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en las que consideraba que el Heliodoro “es pequeño y no está en el sitio idóneo”, Bermúdez lanzó ayer una advertencia a su propio partido, Coalición Canaria (CC), y aseguró que “el hecho de que se plantee o se admita siquiera que el estadio insular salga de la ciudad es un ataque a Santa Cruz. Si el partido cree que ese es el camino, y en su programa lo lleva, ya es una línea roja para mí. Coalición dejará de ser mi partido”, subrayó.
Bermúdez afirmó, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que no ha hablado directamente con Clavijo. “Solo he hecho público lo que siento” tras unas declaraciones donde desde el Ejecutivo autonómico no se da por cerrado definitivamente la posibilidad de que el estadio se ubique en el municipio de La Laguna, tras el ofrecimiento de terrenos para albergar una nueva infraestructura lanzada por el alcalde vecino, Luis Yeray Gutiérrez.
Al respecto, el regidor santacrucero añadió que “se quiere remodelar el Heliodoro perfecto, y si se quiere hacer un nuevo estadio más moderno y más grande en Santa Cruz hay terreno para ello, o bien en el Suroeste o en el suelo que ocupa la Refinería. Pero, de Santa Cruz no debe salir y si lo hace es un ataque a la capitalidad de esta ciudad”.
“Por la borda”
“El Club Deportivo Tenerife se creó en Santa Cruz, donde siempre ha jugado, además tiene aquí su sede principal y lleva el escudo de la ciudad. Toda esa historia de más de 100 años no se puede echar por la borda por una decisión política. Soy alcalde de Santa Cruz y no puedo obviar eso, porque solo el hecho de plantear la idea de que se construya en otro lugar es un ataque a mi ciudad”, apuntó Bermúdez.
“Nunca desde Santa Cruz nos hemos opuesto a que se creen infraestructuras insulares millonarias en otros sitios, como el pabellón Santiago Martín o el Centro Insular de Natación”, pero en el caso del Heliodoro “se debe de quedar aquí”, sentenció.
No obstante, a pesar del revuelo entorno al estadio el alcalde capitalino indicó estar “tranquilo” porque “el Cabildo de Tenerife ha dejado claro que apuesta por la remodelación de Heliodoro”.
En este sentido, el vicepresidente insular, Lope Afonso, aseveró que el plan director para la reforma del estadio “ofrece escenarios de futuro” ya que, de forma independiente a si se decide o no apostar por un nuevo estadio, cuya decisión deberá abordarse “desde el consenso”, se trabaja por que la infraestructura esté “en las mejores condiciones posibles” para el Club Deportivo.