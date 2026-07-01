Fernando Clavijo, sobre el futuro estadio del CD Tenerife: “El Heliodoro es pequeño y el sitio no es el idóneo”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó ayer, sobre el futuro del estadio del CD Tenerife, que “si queremos que el equipo tenga futuro recorrido”, la Isla debe de pensar en una instalación de mayor capacidad y en otra ubicación, ya que el actual Heliodoro Rodríguez López “es pequeño y el sitio no es el idóneo”.
Así lo manifestó Clavijo durante una entrevista en el programa Despierta Canarias, en Radio Marca, donde expresó que Tenerife requiere “otra infraestructura deportiva de mucho más nivel y mucha más capacidad de público, de presupuesto y de accesibilidad”.
Asimismo, el presidente regional indicó que ve “razonable” la propuesta que hizo el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, de ofrecer al Cabildo suelo para levantar un gran estadio europeo para el CD Tenerife, ya que “obviamente está peleando por su municipio”; así como también la respuesta del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defendiendo que el equipo continúe en la capital chicharrera.
Clavijo no se pronunció sobre cuál considera él que sería la mejor ubicación donde construir un nuevo estadio, aunque sí apuntó que este debate debe de conllevar un “gran consenso”.
Las declaraciones de Fernando Clavijo contrastan con el reciente anuncio del Cabildo sobre el plan director de reforma del Heliodoro y su entorno, que contempla cuatro fases hasta 2040, una nueva capa exterior, aumentar los espectadores hasta superar los 25.000 y una inversión comprendida entre los 26 y los 33 millones.
Aunque finalizada la tercera fase, en 2040, se deja la puerta abierta a plantear la posibilidad de construir un nuevo estadio o, en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz, soterrar la avenida de San Sebastián para crear una zona de peatonal conectada con el parque Viera y Clavijo y la reforma y elevación de la plaza trasera a anfiteatro, entre otras acciones para mantener el Heliodoro como estadio del CD Tenerife.
La Laguna
Ante este planteamiento, el alcalde de La Laguna anunció que haría una propuesta formal al Cabildo para poner a su disposición 40.000 metros cuadrados de suelo municipal en la zona de Las Mantecas “para contar con una zona deportiva del más alto nivel, que incluya un nuevo estadio para el CD Tenerife”. “No es necesario expropiar ni comprar suelos privados porque ese suelo pertenece al Ayuntamiento, y La Laguna ofrece el suelo para levantar el gran estadio europeo que merece el CD Tenerife”, destacó.
En este sentido, Luis Yeray Gutiérrez señaló que “entre presentar un proyecto de rehabilitación a 14 años vista y plantear la construcción de un nuevo estadio, debemos optar por la opción más rentable, más rápida en el tiempo y más adaptada a las exigencias de los nuevos tiempos”.
Así, valoró que la opción que ofrece La Laguna cuenta con diversas ventajas, como que “los terrenos son públicos y ya estamos inmersos en el trámite de la modificación del PGO” para la zona, así como su ubicación, ya que “facilitaría la accesibilidad de miles de aficionados y descongestionaría el centro de Santa Cruz”. “Seguir parcheando durante dos décadas el Heliodoro Rodríguez López supone gastar millones sin resolver el problema de fondo”, enfatizó.
Santa Cruz de Tenerife
Ante esta oferta, el alcalde de la capital tinerfeña respondió, muy molesto, que “el Club Deportivo Tenerife no se va a ir de Santa Cruz”, y afirmó que la propuesta de La Laguna está “cargada de mala fe”. Para Bermúdez, este ofrecimiento constituía “un ataque a los 100 años de historia del Club Deportivo Tenerife en Santa Cruz, donde siempre ha jugado”.
“Me pregunto yo si no habrá problemas suficientes en La Laguna para que su alcalde se dedique a proponer que instalaciones deportivas insulares salgan de otro municipio hacia el suyo. Francamente, no entiendo de dónde ha partido esta ocurrencia”, enfatizó.