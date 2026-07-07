Un sevillano no da crédito tras probar un bocadillo de pollo en Tenerife: “Está entre los mejores del mundo”

El bocadillo de pollo en Tenerife ha vuelto a despertar pasiones en redes sociales. Un popular tiktoker (@comiendoconcele) publicó este domingo un vídeo en el que probaba uno de los bocadillos más reconocibles de la Isla y terminó rendido ante su tamaño, su relleno y una combinación que muchos tinerfeños consideran casi intocable: pollo, mayonesa, lechuga y tomate.
El creador de contenido, que firma sus vídeos bajo la etiqueta comiendoconcele, comparó este bocadillo con versiones más sencillas que se encuentran en otros lugares. “Los tinerfeños no se conforman con un filete, te ponen un mazacote de pollo con mayonesa, lechuga y tomate”, comentó en el vídeo, antes de resumir su reacción con una frase que ha generado numerosas respuestas: “Qué espectáculo de bocadillo”.
El bocadillo de pollo, un clásico de Tenerife
En Tenerife, el bocadillo de pollo forma parte de esa comida rápida de cafetería que muchos vecinos reconocen como propia. No se trata solo de un bocadillo de pollo al uso. La versión más habitual suele servirse con el pollo desmenuzado o bien cargado, acompañado de mayonesa, lechuga y tomate, aunque cada local añade sus variantes.
El vídeo ha conectado con una idea muy extendida entre quienes viven en la Isla o han pasado por sus bares y cafeterías: el bocadillo de pollo tinerfeño no destaca por la sofisticación, sino por la cantidad, la mezcla de ingredientes y ese punto contundente que lo convierte en desayuno, merienda, cena o comida rápida de urgencia.
El propio tiktoker lo expresó con humor al probarlo: “Canarias, os quiero”. Incluso cerró su comentario con un guiño musical: “Viva Quevedo, que no lo escucho, pero viva”.
Las redes se llenan de recomendaciones
La publicación provocó decenas de comentarios de usuarios que no tardaron en defender su versión favorita del bocadillo de pollo canario. Algunos lo describieron como “el mejor desayuno, merienda, cena”, mientras otros recordaron que fuera de Canarias suele echarse de menos este tipo de bocadillo, especialmente cuando el pollo no se sirve desmenuzado.
Entre las respuestas también aparecieron recomendaciones concretas. Varios usuarios mencionaron cafeterías de Tenerife donde, según sus opiniones, se preparan algunos de los mejores bocadillos de pollo de la Isla. Otros fueron más allá y aconsejaron probar variantes con alioli casero, queso amarillo, huevo, cebolla, tocino o incluso el popular croissant de pollo.
Una usuaria resumió una de las fórmulas más contundentes: pollo desmenuzado, mayonesa, huevo, queso amarillo, lechuga, tomate y cebolla. Otro comentario añadió una clave muy repetida en Canarias: el bocadillo, mejor “bien aplastado” y pasado por la plancha.
Del pollo a la mechada, la pata y el chorizo de Teror
El vídeo también abrió el debate sobre otros clásicos de la comida rápida en las Islas. Algunos usuarios recomendaron al tiktoker probar el bocadillo de carne mechada, con la advertencia de que en Canarias no se entiende igual que en Andalucía. Otros citaron el bocadillo de pata, otra referencia frecuente en bares y cafeterías del Archipiélago.
También apareció el chorizo de Teror, especialmente en comentarios de usuarios de fuera de Canarias que lo sitúan entre los productos que conviene probar al llegar a las Islas. En ese intercambio, varios participantes sugirieron acompañarlo con Clipper, uno de los refrescos más asociados al consumo popular en el Archipiélago.
La conversación, más allá del humor, confirma algo conocido para muchos canarios: hay bocadillos que funcionan casi como una carta de presentación gastronómica. El de pollo, en Tenerife, es uno de ellos.
Un bocadillo sencillo que se ha convertido en seña de identidad
El éxito del vídeo no se explica solo por el hambre que puede despertar la imagen. También por el reconocimiento inmediato de muchos usuarios que identifican ese bocadillo con paradas en cafeterías, desayunos de trabajo, meriendas después de clase o cenas rápidas de fin de semana.
Con ingredientes sencillos y sin grandes pretensiones, el bocadillo de pollo en Tenerife mantiene una fórmula que sigue generando orgullo local: pan, pollo abundante, mayonesa, lechuga, tomate y, según el gusto de cada uno, queso, huevo, alioli o plancha final.
El resultado, al menos para este tiktoker, fue claro: un bocadillo capaz de sorprender a quien llega de fuera y de hacer que muchos tinerfeños salgan a defenderlo como uno de los sabores más populares de la Isla.