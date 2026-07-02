El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de 17 becas de formación práctica destinadas a titulados universitarios que deseen especializarse en ensayos de control sobre productos objeto de comercio exterior. Las ayudas, convocadas formalmente por la Secretaría de Estado de Comercio, ofrecen una dotación mensual de 1.710 euros brutos y tendrán una duración máxima de dos años sin posibilidad de prórroga.
El plazo para la presentación de solicitudes por vía electrónica comenzará este viernes 3 de julio y permanecerá abierto hasta el próximo 30 de julio de 2026, según ha detallado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurrencia competitiva.
Destinos de formación: los laboratorios SOIVRE y el Centro Analítico de Madrid
El programa formativo se desarrollará en instalaciones de titularidad pública especializadas en el control de calidad, la seguridad de las mercancías y el cumplimiento de la normativa nacional y europea sobre comercio internacional. Los beneficiarios se incorporarán a los siguientes centros:
- La red de laboratorios del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Exportaciones (SOIVRE), que dependen directamente de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.
- El Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad de Comercio Exterior, cuyas instalaciones centrales están ubicadas en Madrid.
Durante el periodo de prácticas, los seleccionados recibirán instrucción directa en técnicas analíticas y participarán en labores de inspección, certificación y vigilancia de los productos que entran y salen del mercado español.
Condiciones del programa: La concesión de estas ayudas no generará en ningún caso relación laboral ni funcionarial con el Ministerio de Economía. No obstante, los becarios quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social desde el primer día de su incorporación.
Requisitos y criterios de selección para los aspirantes
La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a titulados universitarios superiores. El proceso de evaluación constará de una única fase eliminatoria basada en la documentación aportada. En caso de que se registren empates en las puntuaciones de los candidatos, la comisión de selección evaluará de forma prioritaria la nota media del expediente académico, seguida de la formación complementaria acreditada y, en última instancia, la experiencia previa en el sector analítico.
La cuantía económica mensual de 1.710 euros se abonará a mes vencido, quedando condicionada a que los tutores correspondientes emitan una certificación que avale el correcto aprovechamiento formativo del alumno.