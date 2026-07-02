El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 2 de julio de 2026, la prórroga de la línea de avales ICO del Instituto de Crédito Oficial para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo.
La medida amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para formalizar operaciones dentro de esta línea, que permite cubrir parcialmente la financiación necesaria para acceder a una vivienda destinada a residencia habitual y permanente.
La prórroga llega en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda en buena parte del país y especialmente en territorios como Canarias, donde el encarecimiento de los inmuebles, la presión demográfica y la falta de oferta asequible han convertido la compra de una primera vivienda en uno de los principales problemas para jóvenes y familias.
Según recoge el BOE, el convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el ICO fue firmado inicialmente en abril de 2024. Ahora, la adenda publicada extiende la vigencia de la línea de avales y actualiza algunas de sus condiciones.
Uno de los cambios relevantes es la fijación de un límite de patrimonio neto de 150.000 euros para la persona solicitante. Los adquirentes deberán firmar una declaración responsable en la que asumen el cumplimiento de este requisito.
En el caso del programa dirigido a jóvenes, los compradores no podrán tener más de 35 años en la fecha de formalización del préstamo hipotecario. Si la vivienda es adquirida por dos personas, este requisito deberá cumplirse por ambas. El BOE precisa que la condición no se considerará cumplida si cualquiera de los adquirentes ya ha cumplido 36 años en el momento de firmar la hipoteca.
Además, los ingresos del joven adquirente no podrán superar el límite que establezca la Comisión de Seguimiento del convenio. En caso de compra por dos jóvenes, los ingresos conjuntos no podrán rebasar la suma del límite fijado para cada uno.
La línea también está dirigida a familias con menores a cargo. En este supuesto, los ingresos del adquirente tampoco podrán superar el límite establecido por la Comisión de Seguimiento. Si la compra se realiza por dos personas, se tendrá en cuenta el conjunto de sus ingresos.
Ese límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. En el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos podrá aumentar en un 70%. No se considerarán menores aquellos hijos o hijas que ya hayan cumplido 18 años en la fecha de formalización del préstamo.
La adenda establece además que la Comisión de Seguimiento no podrá fijar, en ninguno de los programas, un límite de ingresos superior a 7,5 veces el IPREM para un adquirente, aunque podrá modularlo en función de los precios medios del entorno.
El BOE también recoge el balance de esta línea de avales hasta el 31 de octubre de 2025. En esa fecha se habían formalizado 8.549 operaciones, de las que 2.430 correspondían a familias con menores a cargo y 6.119 a jóvenes.
En total, los avales concedidos ascendían a 206,6 millones de euros, vinculados a una financiación avalada de 1.091,4 millones. La financiación media por operación se situaba en 127.669 euros.
Con esta prórroga, el Gobierno mantiene activa una herramienta pensada para facilitar el acceso a la financiación hipotecaria a quienes tienen capacidad para pagar una cuota, pero no disponen del ahorro inicial suficiente para afrontar la entrada de una vivienda.
La medida resulta especialmente relevante en mercados tensionados, donde el precio de la vivienda y el ahorro previo exigido por las entidades financieras dificultan el acceso a la propiedad, incluso entre personas con empleo e ingresos estables.
La línea de avales ICO no supone una ayuda directa al pago de la vivienda, sino una garantía pública parcial sobre la financiación. Su objetivo es facilitar que jóvenes y familias con menores puedan acceder a una hipoteca para comprar su primera vivienda habitual.