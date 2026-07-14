Buscan a Beatriz Elena, desaparecida en La Laguna desde el 1 de junio

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Beatriz Elena P. P., una mujer de 45 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 1 de junio de 2026. La desaparición se sitúa en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.
Según la información incluida en el cartel de búsqueda, Beatriz Elena mide 1,63 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo negro y los ojos castaños. Como rasgo identificativo, presenta una cicatriz en la mejilla izquierda.
La asociación solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a encontrarla. Las personas que dispongan de datos sobre su paradero pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726.
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