Canarias se prepara para la ola de calor: las temperaturas empiezan a subir desde este martes

Canarias comienza este martes, 28 de julio, a notar el ascenso de las temperaturas que precederá a la ola de calor anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un episodio que arrancará este miércoles y que, al menos, se prolongará hasta el domingo 2 de agosto.
La previsión para este martes apunta ya a una subida de los termómetros en medianías y zonas altas de las Islas, especialmente en las vertientes orientadas al sur, aunque las temperaturas todavía se mantendrán lejos de los valores más elevados previstos para los próximos días.
Aemet señala que este martes predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, principalmente por debajo de los 800 o 1.000 metros, aunque se abrirán claros durante las horas centrales del día. En el resto del Archipiélago se esperan cielos poco nubosos o despejados.
En Tenerife, las temperaturas podrán alcanzar los 30 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 17 grados en El Hierro.
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en zonas costeras del sudeste y en los extremos noroeste de las islas. En las cotas altas del Teide se espera viento del sudoeste entre flojo y moderado.
Gran Canaria también comienza a registrar el ascenso térmico
En Gran Canaria, el cielo estará nuboso en el norte por debajo de los 800 o 900 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas subirán especialmente en medianías y zonas altas, mientras que las máximas podrán descender ligeramente en las costas del sur. En zonas bajas del sudeste podrán alcanzarse de forma local los 30 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 22 y 26 grados.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán también los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las zonas occidentales durante las primeras horas de la jornada.
El viento será del nordeste moderado y podrá soplar ocasionalmente fuerte en las vertientes del sudeste y noroeste, con alguna racha muy fuerte al final del día.
La ola de calor comienza el miércoles
El cambio más significativo llegará este miércoles, 29 de julio. Aemet ha emitido un aviso especial por una ola de calor que afectará también a Canarias y cuya probabilidad sitúa en un 70%.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, el descenso progresivo de la capa húmeda, unido a un ambiente cálido y subsidente, favorecerá un importante incremento de las temperaturas en el Archipiélago. Además, se espera calima por encima de esa capa.
Durante el miércoles está previsto un ascenso térmico notable en las medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta última isla podrán superarse los 37 grados en algunos valles.
La situación continuará intensificándose durante el jueves, cuando Aemet espera nuevos ascensos, aunque más ligeros, en todas las Islas. En Gran Canaria podrán superarse entonces los 37 o 38 grados.
El viernes, el calor se extenderá con mayor intensidad hacia las islas orientales. Gran Canaria volverá a situarse en valores de entre 37 y 38 grados, temperaturas que también podrían alcanzarse en puntos del interior de Fuerteventura.
Calima y riesgo extremo de incendios
El episodio de altas temperaturas llegará acompañado además de calima en niveles superiores y de un progresivo incremento del peligro de incendios forestales.
Aemet advierte de que el riesgo podrá alcanzar valores extremos debido a la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento, unas condiciones que además podrían dificultar las labores de extinción en caso de producirse un incendio.
La previsión para el fin de semana todavía presenta incertidumbre, aunque la Agencia Estatal de Meteorología anticipa que las temperaturas continuarán siendo muy elevadas.
En Canarias se espera que durante el sábado y el domingo se superen nuevamente los 37 grados en Gran Canaria y en zonas del interior de Fuerteventura.
Aunque el aviso especial contempla inicialmente el episodio hasta el domingo 2 de agosto, Aemet no descarta que la situación de calor intenso pueda prolongarse durante los primeros días de la próxima semana.