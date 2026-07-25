Cuándo y cómo realizar la peregrinación a Candelaria en agosto: guía para acudir a la fiesta de la Patrona de Canarias

El Ayuntamiento de Candelaria y el Cabildo de Tenerife han activado el dispositivo de seguridad Morenita 26 ante la previsión de que más de 100.000 peregrinos visiten la Villa Mariana durante el mes de agosto con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias.
El operativo principal se desplegará los días 14 y 15 de agosto con 600 efectivos, aunque las autoridades prevén un tránsito continuo de devotos durante todo el mes debido a la tendencia a realizar el camino de forma escalonada.
Un fin de semana de alta afluencia por la Octava
La coincidencia de la festividad principal en fin de semana y la celebración de la Octava el domingo 16 de agosto intensificará la presencia de visitantes en el municipio. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, explicó tras la reunión de coordinación que la llegada de caminantes es difícil de precisar en jornadas concretas por el cambio de hábitos de los devotos en los últimos años.
Por su parte, la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, detalló que el dispositivo contará con el apoyo sanitario de Cruz Roja, con presencia en las pistas forestales y la instalación de un hospital de campaña en el casco urbano. Pérez advirtió de que la evolución del operativo dependerá de las condiciones meteorológicas que se registren en la Isla durante las jornadas principales.
Cortes de tráfico y restricciones en los accesos
Para garantizar la seguridad en las vías, la carretera TF-28 se cerrará al tráfico entre El Chorrillo y Las Caletillas desde las 18:00 horas del 14 de agosto hasta las 09:30 horas del día 15, tras el paso de la Marcha Atlética. Además, el acceso a Las Caletillas desde la autopista del Sur (TF-1) permanecerá cortado en ambos sentidos.
En el casco urbano, la circulación estará prohibida desde el Polígono Industrial Valle de Güímar por la calle José Miguel Galván Bello hacia Candelaria. Los vehículos que transiten por las vías La Magdalena y Frailes Dominicos serán desviados hacia el polígono. La línea circular de transporte urbano modificará su trazado habitual al quedar cerrada la Avenida de la Constitución.
Zonas de aparcamiento y recomendación de transporte público
El Ayuntamiento recomienda acudir al municipio en transporte público. Para quienes se desplacen en vehículo privado, las zonas habilitadas de estacionamiento para los días 14 y 15 de agosto serán:
- Explanada del cementerio.
- Aparcamiento de La Cardonera.
- Aledaños del CEIP Punta Larga.
- Parking junto al campo de fútbol Bruno Alberto Saina.
- Tramo final de la Rambla de Los Menceyes.