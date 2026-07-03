El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 abre plazo de inscripción para los grupos participantes

El Ayuntamiento capitalino, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha abierto hoy, viernes, 03 de julio, el plazo de inscripción para que los grupos puedan participar en el Carnaval 2027. Los colectivos interesados tienen hasta el lunes, 20 de julio, para presentar la documentación requerida y los cargos directivos.
Las modalidades abiertas a inscripción en esta edición son Murgas adultas, Murgas infantiles, Comparsas, Rondallas, Agrupaciones coreográficas, Agrupaciones lírico-musicales, Agrupaciones de los Mayores, Comparsas infantiles y Agrupaciones musicales, quedando la inscripción del resto de modalidades para próximas fechas.
En palabras del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, “animamos a todos los grupos a formalizar su inscripción y seguir contribuyendo con su talento, esfuerzo y creatividad a una fiesta que proyecta la imagen de nuestra ciudad al mundo”, a lo que añade que “el Carnaval no sería nada sin nuestros colectivos, que forman el tejido asociativo más grande la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, apunta que “con la apertura de este plazo damos uno de los primeros pasos en la organización del Carnaval 2027”, aprovechando para “agradecer el compromiso de los grupos, que trabajan durante todo el año para engrandecer nuestra fiesta más internacional”.
La inscripción debe llevarse a cabo a través de la sede electrónica del Consistorio tras rellenar el formulario alojado en la misma plataforma. Las bases para esta convocatoria no presentan modificaciones significativas respecto a la edición anterior y se pueden consultar tanto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento como en la web oficial del Carnaval: www.carnavaldetenerife.com
Con esta puesta en marcha, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, continúa su preparación con este paso que marca el arranque oficial de su próxima edición, manteniendo el compromiso con la participación, el talento y la tradición de los grupos que dan vida a la fiesta