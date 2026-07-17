La Casa de los Atalayeros en Igueste de San Andrés, víctima de ‘okupas’

La histórica Casa de los Atalayeros, ubicada en Lomo de la Robada o Arrobada, en lo altos de Igueste de San Andrés, ha sido víctima de los okupas.
Según han denunciado vecinos de la zona de Anaga, una de las ventanas de esta emblemática infraestructura ha sido rota y en su interior se encuentran diversos colchones, somieres y otros objetos que dan a entender que se ha convertido en un asentamiento ilegal.
La Casa de los Atalayeros, que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX, sirvió en su día de refugio para los encargados de observar la llegada de buques enemigos al puerto de Santa Cruz.
La edificación fue cerrada hace años por el riesgo de desplome de la estructura, dañada por el paso de los años. Además, se ubica en uno de los senderos turísticos más frecuentes en Anaga.