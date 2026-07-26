¿Por qué cazas, helicópteros Bhelma VI y drones sobrevuelan Tenerife? El motivo del estruendo en Puerto de la Cruz

Un amplio despliegue de naves militares, cazas de combate Eurofighter y recursos de los cuerpos de seguridad y emergencias ha tomado este domingo la explanada del puerto en Puerto de la Cruz.
El Festival Internacional de Aeromodelismo y Aeronáutica, enmarcado en las Grandes Fiestas de Julio del municipio del norte de Tenerife, ha reunido a cientos de vecinos y visitantes junto a la Batería de Santa Bárbara.
El público asistente pudo fotografiarse con el armamento y los vehículos de las Fuerzas Armadas, además de probar simuladores de vuelo.
Entre las actividades más destacadas figuró la presencia en tierra del helicóptero Bhelma VI del Ejército de Tierra —adscrito operativamente a las maniobras en las Islas— y la exhibición en el aire del Ala 46, cuyos cazas Eurofighter realizaron cuatro pasadas sobre la costa portuense.
El programa incluyó también demostraciones con drones y simulacros a cargo del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Durante la presentación del evento, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, subrayó la capacidad de la cita para aunar las tradiciones locales con “acontecimientos modernos, atractivos y con una enorme capacidad divulgativa” que acercan a la ciudadanía el trabajo de las instituciones de seguridad.
Una tradición aeronáutica nacida en 1913
La vinculación del municipio con la aviación se remonta a 1913, cuando el aviador francés Maurice Poument realizó los primeros vuelos sobre la ciudad tomando como referencia el entorno del barranco de San Felipe.
Aquella exhibición, pionera en el Archipiélago, tuvo su continuidad en 1914 con las maniobras del también piloto galo Lucien Demazel, eventos que congregaron a miles de espectadores llegados desde diversos puntos de la Isla.
La cita actual se consolidó en 1981, fecha en la que un grupo de jóvenes locales impulsó la integración del aeromodelismo en el programa festivo del Puerto de la Cruz. Desde entonces, el certamen ha reunido a figuras como el astronauta Pedro Duque, la Patrulla Águila del Ejército del Aire y el Espacio, el maquetista Juan Cerdán o Ferman, pionero en el pilotaje de helicópteros radiocontrolados.