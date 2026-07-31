Celgán da nuevas pistas sobre la vuelta de sus productos a Canarias: “Las recetas, las tenemos”

La expectación por el regreso de Celgán a los supermercados de Canarias continúa creciendo. Después de confirmar su intención de recuperar la histórica marca, ahora la principal pregunta entre los consumidores es qué productos volverán primero y si conservarán los sabores que marcaron la infancia de varias generaciones en las Islas.
La compañía ha ofrecido este viernes nuevas pistas sobre el proyecto a través de sus redes sociales. En una publicación, Celgán ha asegurado que mantiene las recetas y los sabores originales de sus productos.
“Celgán tiene que saber a Celgán. Los sabores, las recetas, las tenemos”, ha señalado la marca, que pretende conservar la esencia que la convirtió durante décadas en una de las enseñas más reconocibles de la industria alimentaria canaria.
Celgán conservará su antiguo logotipo
El proyecto tampoco contempla modificar la imagen tradicional de la empresa. Celgán ha confirmado que seguirá utilizando su antiguo logotipo, aunque adaptado a los nuevos formatos y necesidades comerciales.
“Sumar sí, cambiar no. Celgán es una marca que nos hace sentir parte de una familia en toda Canarias”, ha explicado la compañía.
La intención es actualizar la marca sin romper con los elementos visuales que permanecen en la memoria de los consumidores. Una estrategia similar se seguirá con los envases.
La empresa asegura que también tienen preparados los diseños de packaging y ha mostrado como ejemplo la imagen de un posible yogur de beber. El envase mantiene una apariencia similar a la que tenían los productos originales, aunque incorpora una estética modernizada.
“Los diseños de packaging también los tenemos”, indica Celgán, que empieza así a despejar algunas de las dudas surgidas desde que se anunció su recuperación.
Colaboración con empresas canarias
El objetivo de los nuevos responsables de Celgán es unir fuerzas con otras compañías del Archipiélago que ya elaboran productos alimentarios y disponen de la maquinaria necesaria para su fabricación.
Esta fórmula permitiría recuperar progresivamente el catálogo de la marca sin tener que construir desde cero toda la infraestructura industrial necesaria.
“Toca intentarlo, toca llevar Celgán al pecho”, ha expresado la empresa, que insiste en el carácter canario y emocional del proyecto.
Por el momento, no se ha comunicado una fecha concreta para la llegada de los productos a los supermercados ni se ha confirmado cuál será el primero en regresar. Sin embargo, las nuevas publicaciones han aumentado las expectativas entre los consumidores.
@celgan.canarias Toca intentarlo, gracias a TODOS 😌💙 #celgan #canarias ♬ sonido original – Celgan
Los sabores más esperados
El anuncio de la vuelta de Celgán ha desatado una ola de nostalgia en Canarias. Tras conocerse la noticia a través de DIARIO DE AVISOS, numerosos usuarios comenzaron a compartir recuerdos vinculados a una marca que durante décadas estuvo presente en desayunos, meriendas, comedores escolares y hogares del Archipiélago.
“Vuelven los yogures y batidos de nuestra infancia”, celebraban algunos consumidores en las redes sociales.
Entre los productos más recordados aparecen el yogur líquido de leche con canela, los sabores de coco y pera, los batidos de chocolate y la leche Millac. Ahora, las palabras de la empresa sobre la conservación de las recetas han reforzado la esperanza de que estos productos puedan volver con un sabor similar al original.
Una marca adquirida en 2025
Celgán prepara su regreso después de que los derechos de la marca fueran adquiridos en octubre de 2025 por el empresario tinerfeño Agustín Adasat Rodríguez Domínguez.
La operación se formalizó con el administrador concursal de JSP, antigua matriz de la compañía láctea, según explicó el propio comprador a Atlántico Hoy.
El objetivo es relanzar Celgán y recuperar una enseña vinculada durante décadas a la industria alimentaria y a los hogares canarios.
El proyecto dio uno de sus primeros pasos esta semana con la apertura de una cuenta oficial en Instagram bajo el nombre @celgan.canarias. Desde entonces, la compañía ha comenzado a compartir detalles sobre sus planes y a apelar directamente a la memoria colectiva.
“Celgán era igual a familia. Celgán cayó ante todos nosotros y nos dejó un vacío imposible de llenar. Toca intentarlo”, señaló la empresa en su presentación.
Una recuperación con componente familiar
La vuelta de Celgán también tiene un significado personal para el nuevo propietario. Su padre, su tío y su tía trabajaron en la compañía, por lo que creció rodeado de sus productos, envases e imagen comercial.
Cuando tuvo conocimiento de que los derechos de la marca estaban a la venta, decidió adquirirlos para evitar que desapareciera definitivamente una de las enseñas más reconocibles de la alimentación en Canarias.
Aunque el proyecto continúa en una fase inicial, Celgán ya ha confirmado tres de las claves que marcarán su regreso: conservar los sabores y las recetas, mantener su identidad visual y colaborar con otras empresas canarias para volver a producir.
Para varias generaciones de consumidores, la posible vuelta de Celgán no supone únicamente el regreso de una marca a los supermercados. También representa la recuperación de sabores, imágenes y recuerdos estrechamente ligados a su infancia.