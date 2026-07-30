La nostalgia se dispara en redes sociales por la vuelta de Celgán a Canarias: “Los yogures y batidos de nuestra infancia”

El anuncio del regreso de Celgán ha desatado una ola de nostalgia entre los consumidores canarios. Tras conocerse la noticia a través de DIARIO DE AVISOS, muchos usuarios han compartido recuerdos asociados a una marca que durante décadas estuvo presente en desayunos, meriendas, comedores escolares y hogares de las Islas.
“Vuelven los yogures y batidos de nuestra infancia”, celebran algunos usuarios en las redes sociales, donde se repiten las referencias a productos y sabores que todavía permanecen en la memoria colectiva.
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Entre los más recordados se encuentra el yogur líquido de leche con canela, uno de los productos emblemáticos de Celgán. También aparecen menciones a los yogures de coco, pera o chocolate, a los batidos de cacao y a la leche Millac.
Algunos consumidores han recordado incluso una costumbre habitual durante los meses de verano: congelar el yogur de canela para tomarlo después como una granizada.
“Hay marcas que forman parte de nuestros recuerdos”
La recuperación de Celgán ha generado decenas de comentarios de usuarios que vinculan la marca con momentos concretos de su infancia.
“Hay marcas que no solo alimentan, también forman parte de nuestros recuerdos”, señaló un usuario a través de Instagram.
Otros usuarios han recordado los postres de los comedores escolares, las meriendas durante las vacaciones o los productos que consumían en casa junto a sus familias.
“Los veranos, los postres del comedor del colegio… Mucha infancia esto”, escribió otra usuaria. “Esos yogures de beber, sobre todo el de canela. Qué recuerdos”, añadió otro consumidor.
También son numerosos los mensajes que piden que el regreso de Celgán sirva como punto de partida para recuperar otras marcas históricas de Canarias.
Celgán fue adquirida en 2025
La histórica marca canaria prepara su vuelta después de ser adquirida en octubre de 2025 por el empresario tinerfeño Agustín Adasat Rodríguez Domínguez.
La operación se formalizó con el administrador concursal de JSP, antigua matriz de la compañía láctea, según explicó el propio comprador a Atlántico Hoy.
El objetivo es relanzar Celgán y recuperar una enseña que estuvo vinculada durante décadas a la industria alimentaria y a los hogares del Archipiélago.
El proyecto dio uno de sus primeros pasos esta semana con la apertura de una cuenta oficial en Instagram bajo el nombre @celgan.canarias.
En su primera publicación, la marca apeló directamente a la memoria de los consumidores y dejó clara su intención de regresar al mercado.
“Celgán era igual a familia. Celgán cayó ante todos nosotros y nos dejó un vacío imposible de llenar. Toca intentarlo”, indicó la empresa.
Una recuperación con un componente familiar
La vuelta de Celgán también tiene un significado personal para el nuevo propietario. Su padre, su tío y su tía trabajaron en la compañía, por lo que el empresario creció rodeado de sus productos, envases e imagen comercial.
Cuando conoció que los derechos de la marca estaban a la venta, decidió adquirirlos para evitar que desapareciera definitivamente una de las enseñas más reconocibles de la alimentación en Canarias.
El proyecto se encuentra todavía en una fase inicial y por el momento no se han detallado las fechas de comercialización ni qué productos regresarán primero a los establecimientos.
Sin embargo, las reacciones de los consumidores ya muestran cuáles son los sabores más esperados: el yogur líquido de canela, los productos de coco y pera, los batidos de chocolate y la leche Millac.
Para varias generaciones de canarios, la posible vuelta de Celgán no supone únicamente el regreso de una marca. También representa la recuperación de sabores asociados a su infancia.