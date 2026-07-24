Cinco días de una Gesta sellada con vino, queso y cerveza

Santa Cruz se encuentra inmersa en un histórico viaje al pasado. Desde ayer y hasta el próximo domingo, la capital conmemora el 229 aniversario de la Gesta del 25 de Julio, acogiendo un amplio programa de actividades que combinará recreaciones históricas, propuestas culturales, divulgativas y religiosas con los tradicionales actos institucionales de homenaje a quienes, en 1797, defendieron la capital frente al ataque británico liderado por el almirante Horacio Nelson.
La Tertulia Amigos del 25 de Julio fue la encargada de inaugurar ayer las actividades con motivo de esta efeméride, celebrando en el Real Club Náutico de la capital una lectura compartida donde miembros de la asociación histórica, junto a representantes institucionales y participantes invitados, protagonizaron una lectura compartida de la obra 1797. Cinco días de julio, escrita por Luis Cola, el ya fallecido cronista oficial de la ciudad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, fue el encargado de abrir la cita con la historia leyendo el primer capítulo, seguido de 24 personas más que recrearon con su voz, los acontecimientos que rodearon el ataque de la escuadra británica contra el puerto santacrucero. Cinco días condensados en más de dos horas de ininterrumpida y emocionada lectura, que a su término contó con un homenaje regado de vino, queso y cerveza, en memoria del momento histórico, ocurrido el 25 de julio de ese año, cuando el comandante británico Samuel Hood y el almirante Nelson firmaron la Capitulación ante el general Gutiérrez.
Nelson, impresionado ante las muestras de hidalguía del pueblo tinerfeño, escribió una carta a Gutiérrez en la que expresó su agradecimiento por el trato recibido por sus hombres, obsequiándole con un queso y una barrica de cerveza inglesa, a lo que el general de las tropas españolas correspondió con otra misiva y un garrafón de vino tinerfeño. En recuerdo de ese simbólico gesto, la Bodega Reverón, en Vilaflor, aportó el caldo degustado ayer, mientras que la cerveza y el queso corrieron a cargo del Náutico. Además, las botellas de vino y de cerveza llevaron un collarín con las figuras de estos dos personajes históricos.
Actos previstos
La programación de la Gesta continuará hoy con la reunión de los recreadores en el puente de El Cabo, a partir de las 21.30 horas, con la que la ciudad volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con el tradicional videomapping proyectado sobre la fachada del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), una propuesta audiovisual que recreará los principales episodios de la defensa de Santa Cruz. La jornada continuará con el inicio de la recreación histórica en el barranco de Santos y finalizará con la escenificación de la rendición inglesa en el Palacio de Carta.
El sábado estará dedicado a la divulgación histórica y a la vida cotidiana de finales del siglo XVIII, con un campamento de época en la Alameda del Duque; y los actos culminarán el domingo con la celebración del tradicional Acto de Capitulación