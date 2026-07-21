Santa Cruz de Tenerife “olerá a pólvora” para celebrar los 229 años de la Gesta

Santa Cruz de Tenerife volverá a “oler a pólvora” para celebrar los 229 años de la Gesta del 25 de julio, una fecha clave en la historia de la capital que rememora el momento en que las tropas españolas, con el incondicional apoyo de las milicias de Tenerife y de numerosos vecinos del municipio, lograron vencer a las tropas inglesas, al frente del almirante Horacio Nelson, en su intento de conquistar la isla.
Para recrear esta épica batalla, que forma parte de la identidad de la ciudad, unos 75 recreadores procedentes del regimiento fijo de Puerto Rico, llegados tanto desde la isla caribeña como desde Estados Unidos, junto a milicias y regimientos de la isla y de la guarnición de La Palma, invadirán el centro de la capital este fin de semana, en el que 18 kilos de explosivo negro cercarán entre disparos y humo el ámbito entre la plaza de España y el barranco de Santos, lugares en donde tuvieron lugar los enfrentamientos bélicos.
En conmemoración de esta efeméride, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programado actos culturales, institucionales y recreaciones militares que, del 23 al 26 de julio, harán viajar al pasado a ciudadanos y visitantes interesados en descubrir y revivir, en pleno campo de batalla, la gran valentía demostrada por la ciudad en 1797, lo que se tradujo en una de las tres cabezas de león que hoy conforman el escudo de Santa Cruz.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó ayer que “la Gesta marcó nuestra identidad y, por ello, es un orgullo celebrarlo. No fue solo un hecho de armas sino un acontecimiento fundamental para que Santa Cruz fuera considerada una ciudad con todo lo que eso significa”.
El regidor destacó que “esta celebración permite mantener viva la memoria de quienes defendieron hace 229 años la ciudad, al tiempo que acerca nuestra historia a vecinos y visitantes a través de una recreación rigurosa y cada vez más consolidada a cargo de la asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y de la Tertulia Amigos del 25 de Julio”.
Por este motivo se ha diseñado un programa de actos que arrancarán el próximo jueves con la lectura continuada de la novela 1797. Cinco días de julio, de Luis Cola Benítez, la cual se llevará a cabo, con entrada gratuita, en el Real Club Náutico y tras la que se recreará el intercambio de vino, cerveza y queso entre Nelson y el general Gutiérrez como sello de la derrota británica.
Al día siguiente las calles del centro viajarán al siglo XVIII con el encuentro de recreadores en el puente del Cabo, el tradicional vídeomapping sobre la fachada del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), el inicio de la recreación histórica en el barranco de Santos y la escenificación de la rendición inglesa en el Palacio de Carta.
Campamento militar
Mientras, el día 25 se abrirá el campamento de época en la Alameda del Duque, a partir de las 12.00 horas, donde el público podrá disfrutar de los oficios tradicionales, clases de esgrima, mercado y actividades ambientadas en la época, finalizando con la agrupación de las tropas y la procesión de Santiago. El cierre de los actos será el domingo en el Palacio de Carta, donde se escenificará el tradicional Acto de Capitulación, se entregarán las medallas al Mérito de la Gesta y se homenajeará a los caídos.
En la presentación de los actos, además del alcalde, estuvieron presentes los presidentes de ambas asociaciones, Andrés Méndez por la Histórico-Cultural, y Carlos Pallés por la Tertulia, además de los concejales del distrito Centro-Ifara y de Fiestas, Purificación Dávila y Javier Caraballero, respectivamente, quienes resaltaron que “volvemos un año más a 1797 y lo hacemos en un momento especial, porque esta recreación cumple 18 años”.
Esta representación histórica de la batalla entre las tropas españolas y británicas ostenta el título de Patrimonio Inmaterial de Canarias, aunque Bermúdez no descartó dar un paso más de cara al próximo año, con motivo de los 230 años de la Gesta, a fin de que pueda ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.