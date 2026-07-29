10 años de cárcel para un entrenador de tenis en Tenerife por abusar de una jugadora menor de edad durante una década

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 10 años y un día de cárcel a un entrenador de tenis por abusar de una jugadora cuando era menor y a la que deberá pagar 100.000 euros por daños morales y 2.400 por las terapias psicológicas a las que ha debido someterse.
Otras penas accesorias son la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante seis años tras salir de prisión y no poder ejercer de entrenador o cualquier otra profesión que implique contacto con menores durante cinco años.
La Fiscalía solicitaba 12 años de prisión y el pago de 50.000 euros al considerar que la joven fue víctima de abusos sexuales continuados durante una década desde que tenía 11 años hasta 2025, aprovechándose el acusado de un contrato de exclusividad que le permitía llevar las riendas de su carrera.
La relación deportiva entre ambos comenzó cuando la menor comenzó a entrenar y se fue estrechando cuando las perspectivas de la joven se afianzaban en el ámbito nacional, donde llegó a ser considerada una de las principales promesas.
Abusos sexuales
La Sala da por probado que el procesado realizó con la víctima actos de contenido sexual.
En el domicilio que compartían en Barcelona, a donde se trasladaron los dos tras ser contratados por un importante club, continuó realizando diversas prácticas que también se llevaban a cabo en hoteles cuando participaban en torneos y se quedaban en la misma habitación.
En el juicio, los peritos dieron por probado que estas acciones causaron estrés agudo que la llevaron a abandonar la práctica deportiva, pese a ser considerada una de las promesas del tenis nacional.
En la actualidad sufre ansiedad y pesadillas, que han requerido tratamiento psicoterapéutico y farmacológico, que se deberá alargar durante un tiempo, así como intentos de suicidio y depresiones.
La abogada de la familia cuantificó en 722.000 euros los daños causados en cuanto a expectativas deportivas que no se cumplieron o gastos a los que tuvieron que hacer frente tras la ruptura del contrato y como base los peritos recordaron que ese acuerdo sumaba 150.000 euros anuales.