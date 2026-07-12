Ya en vigor el MENVIME: el nuevo control que cambia las compras en internet

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Marco Estratégico Nacional General para la Vigilancia del Mercado de Productos No Alimentarios (MENVIME) para el periodo 2026-2029. Esta estrategia estatal coordinará la supervisión de los bienes de consumo que se comercializan en España para garantizar que cumplen con la normativa europea y no presentan riesgos para la salud de los usuarios.
Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, el plan establece un modelo de control basado en el análisis de riesgos. El objetivo es dirigir las inspecciones hacia los canales comerciales con mayor probabilidad de fraude, prestando especial atención a las ventas online, el comercio electrónico en plataformas digitales, las importaciones y las amenazas de ciberseguridad ligadas a nuevas tecnologías.
Ciberseguridad e inteligencia artificial bajo la lupa de Consumo
El desarrollo normativo del MENVIME responde al crecimiento del comercio digital y a la entrada de productos fabricados fuera de la Unión Europea que esquivan los controles habituales. Las autoridades competentes pondrán el foco en la seguridad física de los productos y en los riesgos emergentes derivados de la inteligencia artificial y los fallos de conectividad.
Para desplegar este marco operativo, el Ministerio de Consumo coordinará el trabajo de nueve ministerios, que concentran un total de 17 autoridades públicas con competencias en la vigilancia de mercados. La estrategia persigue tres metas fundamentales antes de 2029: reducir el volumen de artículos no conformes en las tiendas, estrechar la colaboración con la Dirección General de Aduanas y acelerar la digitalización de los servicios de inspección.
Un sistema común para evaluar las alertas de consumo
La aplicación de esta normativa estatal afectará también a la gestión de las alertas comerciales en las Islas. El nuevo sistema estatal unifica los criterios de evaluación del riesgo, lo que permitirá a los inspectores de las diferentes comunidades autónomas y del Archipiélago cruzar datos de forma inmediata cuando se detecte una partida de productos defectuosos o potencialmente peligrosos.
El marco aprobado incluye un mecanismo común de seguimiento y evaluación periódica. Este sistema servirá para medir la eficacia de las sanciones y de las retiradas de productos del mercado, garantizando que los juguetes, electrodomésticos, textiles y demás material no alimentario que llega a los hogares cumplan de forma estricta los estándares exigidos por la Unión Europea.